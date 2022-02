‘ŠTA JA IMAM PRIČATI?’ Rastu tenzije oko Izbornog zakona u BiH, Čović se obrušio na Izetbegovića: ‘Kao papagaj je ponavljao da zna da to moramo riješiti’

Autor: L.B.

Govoreći o pregovorima o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u emisiji N1 televizije je rekao da lider SDA Bakir Izetbegović odbija provesti sporazum koji je potpisao u Mostaru, a tiče se, kako je kazao, legitimnog predstavljanja.

Čović je dodao da je sporazum iz Mostara javan i transparentan, i njime se rješava pitanje izmjena Izbornog zakona u skladu s “legitimnim predstavljanjem konstitutivnih naroda”, kao i u skladu s presudama Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava.

“Šta ja imam pričati? Sporazum je javan, transparentan. Potpisan je pred svjedocima iz međunarodne zajednice, OHR-a, OSCE-a, Delegacije EU, američkog i britanskog veleposlanstva. Dva dokumenta su potpisana, jedan za Mostar, drugi za Izborni zakon. U članku kojim se definiraju principi za Izborni zakon vrlo precizno se govori o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda”, rekao je Čović.

‘Svaki put je kazao kako još nije vrijeme’

Na pitanje kako sada Izetbegović druge uvlači, ako su Konaković i Radončić prisustvovali pregovorima u Neumu o kojima se zna samo iz pressica, Čović je rekao:

“Konakovića i Radončića u ovo ne treba uvlačiti, ljudi su se uključili na samom kraju. Dali su doprinos na sjednici. Sve drugo je radio SDA i HDZ zajedno sa američkom i europskom administracijom. Dogovorili smo se da ćemo tri mjeseca nakon sporazuma u Mostaru početi praviti koncept Izbornog zakona. Kolega Izetbegović je svaki put kazao da još nije vrijeme, stići ćemo, ne može se to preko noći. To je ta neiskrenost. Vjerojatno je tražio krivca.”

Na pitanje što je on tražio, Čović je odgovorio da “se riješi pitanje legitimnog predstavljanja hrvatskog konstitutivnog naroda. Jednostavno, da se od 17 predstavnika u Klubu Hrvata u Domu naroda izabere od strane Hrvata. Jer je to Klub Hrvata iz deset kantonalnih prostora”.

‘Izetbegović je u Neumu kao papagaj ponavljao da zna da to moramo riješiti’

Naveo je i da su napravili i prijedlog 16+1, a za člana Predsjedništva, Čović je rekao:

“Zvao bi se predstavnik hrvatskog konstitutivnog naroda i svih drugih građana. SDA je isto to pričala, ali ništa nije stavila na papir. Gospodin Izetbegović je u Neumu, pred međunarodnim predstavnicima, kao papagaj ponavljao da zna da moramo to pitanje riješiti. Pazite, od sedmog mjeseca prošle godine do danas – Bakir Izetbegović i njegova stranka nisu ni jednu riječ napisali na papir kako to želi uraditi, kako želi riješiti to što priča usmeno i što je potpisao u Mostaru, Bruxellesu – deset puta do sada. A mi, s druge strane, predlažemo devet prijedloga.”









Upitan je li Bakir Izetbegović ikada potegnuo pitanje izbora u Dom naroda, Čović je rekao da jest i to više puta.

“Nije mu bilo sporno da Hrvati biraju svoje predstavnike, ali je tražio da se riješi pitanje blokada u Federaciji. A onda smo raspravljali ima li stvarno blokada”, rekao je, pa opisao kako ne blokira on ništa, već Izetbegović.

‘Dragane, zašto blokiraš?’

“Pitao je gospodin Palmer mene u Neumu – Dragane, zašto blokiraš? Ja sam rekao – ‘dajte neka gospodin Izetbegović objasni kako se uspostavlja Vlada Federacije’. Šta kaže Ustav? Tri kluba iz Doma naroda predlažu po jednog predstavnika sa predsjednika i dva zamjenika Federacije. Gospodine Izetbegoviću, da li ste ikad predložili vašeg predstavnika? Naravno da nije. Onda ga pitam – pa tko blokira? Zatim, Izetbegović kaže kako nemamo tri ministra, to Dragan blokira. A ja onda kažem: Gospodine Izetbegoviću, jeste li dali ime ijednog ministra? Kaže: Nisam. A onda ja zamolim, pred svima, dajte imena za ministre i bit će odmah to završeno”, kazao je Čović i dodao kako je bio spreman da se to riješi.

Na pitanje zbog čega onda Izetbegović nije htio, Čović je rekao:









“To neka on objasni.”

Predsjednik HDZ-a BiH rekao je također da bez izmjena Izbornoga zakona nema uvjeta za provođenje izbora. Saziv Centralne izborne komisije smatra neustavnim, te tvrdi kako nije moguće da aktualni saziv raspiše izbore u BiH prema važećem zakonu.