Šprajc s godišnjeg otkrio što ga posebno ljuti: ‘Da Hrvatsku damo njima na upravljanje?’

Autor: Z.S.

Urednik i voditelj Zoran Šprajc trenutačno je na odmoru od kuda se redovito obraća svojim obožavateljima na društvenim mrežama. U jednoj od posljednjih objava otkrio je pak što ga je razljutilo.

“Dočarati Dolomite fotkama iz mobitela je gotovo nemoguće, fotkanje takvih ljepota s ovim primitivnim foto napravama je i inače gubljenje vremena ali eto, teško je odoljeti. Ali kolikogod mi zastajao dah od divljenja tom prirodnom čudu toliko me ljutilo što mi naše brdske i planinske ljepote ne znamo niti cijeniti niti naplatiti. Jest, nisu naša Lika i Gorski kotar takve morfološke i pejzažne atrakcije ali imaju što malotko ima – more”, napisao je i nastavio.

Zaboraviš da more postoji

“Za sat vremena si od vrha Velebita do morskog plićaka, u Dolomitima za sat vremena možeš doći tek od jedne planine do druge. A oni i usred ljeta od toga naprave doživljaj da zaboraviš da more uopće postoji. U gradićima Južnog Tirola sad valjda ima više turista negoli u nekim mjestima na našoj obali. I ljut onda budem što naši gradići i naša mjesta u Lici i Gorskom kotaru ne izgledaju tako uredno i uređeno, puna života, boja, mladosti. A ondje po obroncima tih planina ima više krava nego kod nas ljudi”, dodao je.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zoran Šprajc (@zoransprajc)

“Pa si mislim da našu državu damo na upravljanje tim Tirolcima, Austrijancima i Talijanima, Delnice bi sad valjda imale više turista nego Crikvenica. Zamisli, kupaš se u moru na plus 33 i onda se za pola sata u planinama odmaraš, šetaš, voziš bicikl i kao beba spavaš na plus 23. Pa gdje toga ima! I onda ne bi nikom palo napamet iz takvih Delnica u koje se slijevaju turisti, dolari i euri tražiti posao u Italiji, Austriji ili Francuskoj. Sve već imamo, samo ne znamo što ćemo s tim” napisao je.

Javila se Rendeli

Njegov post izazvao je veliku pažnju, a javila mu se i Nevena Rendeli.









“Za početak biciklističke staze bile bi top , ne moramo čak ugledati se ni na Austrijance i Talijane, dovoljno je u Slovence”, poručila je, a Šprajc joj je odgovorio.

“E sad, Slovence. Tolko si dobri baš nismo”, našalio se.