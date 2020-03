ŠKORO RAZOČARAO DESNICU! ‘Ostavio nas je na cjedilu’: Nitko nije očekivao da će ovo učiniti!

Bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro proteklog je vikenda osnovao svoju stranku, koju doduše i on sam prezentira kao – pokret. Škorini kritičari stava su da je povratak u političku arenu odradio s dozom razočaranja te da je ipak na cjedilu ostavio birače koji su se opredijelili za njega na predsjedničkim izborima, budući da se za povratak odlučio zanemarujući svoje partnere s izbora za Pantovčak.

”Domovinski pokret poistovjetio je sa samim sobom, šo za dobivanje izbora nije dovoljno. Parlamentarni izbori nisu predsjednički i on ne može na njih ići bez istaknutih pojedinaca koji će se naći na listama. Poziva se na transparentnost, a onda stranku osnuje u tajnosti, u strogo kontroliranim uvjetima. To ne rade političari iz naroda. Dapače, u predstavljanje svoje stranke trebao je krenuti iz naroda, pa narod ga je stvorio i birao, čemu tajnovitost po tom pitanju”, pita se naš sugovornik iz Suverenista kojega je Škoro ipak pomalo razočarao.

”Možemo mi sada sjediti i razgovarati, ali Škoro je daleko od onoga što smo očekivali. Što je novo donio? Okružio se političarima koje je javnost već imala prilike upoznati, to su sve bivši HDSSB-ovci, Glavaševi suradnici, što nije problem, ali dok nas drži na ledu, s njima ide graditi stranku. Pa ne bi li bilo primjerenije da se na osnivačkoj skupštini pojavila jedna Ruža Tomašić, naš kolega Zekanović, general Glasnović, Zlatko Hasanbegović, ljudi koje desnica percipira kao svoje”, tumači nadalje naš sugovornik te naglašava kako je njegov trenutačni dojam da će Škoro svoju stranku svesti na regionalne okvire.

”Čini mi se da on neće graditi nacionalnu stranku, već će se bazirati na Slavoniju, takvu poruku je poslao sa skupštine. Realno, i predsjednički izbori su to pokazali. On u Dalmaciji ima skromnu potporu, a za širenje baze i potpore sada je već kasno. Sjeverozapadna Hrvatska, Istra i Primorje tradicionalno nisu naklonjeni ničemu s iole konzervativnim predznakom, a Lika je HDZ-ova utvrda. I što mu onda ostane? Slavonija. On tamo i može postići neki rezultat. Ovako pričati o pokretu za cijelu zemlju je teško, prekasno”, konstatira naš sugovornik.