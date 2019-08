RAFAEL NADAL POJEO KONKURENCIJU: Osvojio svoj 35. naslov u Masters seriji

Autor: Mario Lacković

Rafael Nadal nastavlja mljeti tenisku konkurenciju. Dobro je iskoristio otkaze Novaka Djokovića i Rogera Federera te je suvereno osvojio Rogers Cup u Montrealu, turnir ATP 1000 Masters serije. U finalu nije dao velike šanse Rusu Danilu Medvedevu kojega je porazio sa sa 6-3, 6-0 za 70 minuta igre.

Medvedevu je bilo ovo prvo finale iz turnira Masters serije, ali Španjolac nije želio mu dati niti trunke šanse za osvajanje naslova. Rafa je do finala gubio samo jedan set i to protiv Fogninija, no ovaj put je pokazao da je u savršenoj formi i da ozbiljno sprema napasti US Open. Rus do finala nije izgubio ni set, a s lakoćom je dobivao i Kačanova, Thiema, Garina. No protiv savršenog Rafe jednostavno nije imao lijeka, niti mu je Španjolac dopustio da se razmaše. Ovo je Nadalu bilo 120. finale u karijeri, a u njima je igrao 51. meč za naslov na Mastersima, a u Montrealu je osvojio rekordni, 35. pobjednički trofej na Masters seriji i 83. naslov u karijeri. Medvedevu je utjeha novi renking karijere nakon Montreala gdje će biti osmi tenisač svijeta.

Nadal je zajedno sa osvajačicom Montreala Biancom Andreescom nakon ovog turnira odlučio otkazati nastup na ATP turniru u Cincinnatiju radi umora.