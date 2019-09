‘PROKLETSTVO’ SERENE WILLIAMS: Četvrti puta vraćena s vrata raja, ovoga puta ispriječila se Bianca Andreescu

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Flushing Meadows – New York City 2019. Završeno je finale US Opena u ženskoj konkurenciji. Polovično različiti protagonisti, scenarij isti. Serena Williams izgubila je u svom desetom finalu US Opena. Bolja je bila Kanađanka rumunjskog podrijetla, Bianca Andreescu. Rezultatom 6-3, 7-5 vratila je Amerikanku s vrata raja. Nakon što je izgubila prošlogodišnje finale protiv Osake, Serena je na domaćem terenu izborila novu priliku da se izjednači na listi najboljih svih vremena po broju GS naslova, legendarnom Australkom Margaret Court. Za Serenu još groznije zvuči podatak da joj je ovo četvrti uzastopni poraz u GS finalima!

Rumunjki je trebao 1 sat i 40 minuta da osvoji svoj prvi GS naslov u karijeri, no u životu se malo toga može nazvati slučajnošću, a pobjeda mlade Rumunjke nije čak ni iznenađenje. 19-ogodišnja Rumunjka ostavila je Serenu bez izgleda. Kod 1:0 u setovima imala je Andreescu u drugome setu prednost od 5-1. “Ubojica favorita” držala je Serenu čitav susret pod kontrolom.

Već je legenda britanskog tenisa, Tim Hennman, naveo dva razloga zbog kojih bi Andreescu trebala pobijedi. Prvi je raznolikost udaraca kojima Rumunjka raspolaže, a drugi “firepower”, dakle Serenino oružje. Čim je Amerikanka naišla na protivnicu koja joj može parirati u snazi, ostala je bez izgleda da iskoristi istu.

– Sjećam se da sam oduvijek govorili svom timu da bi htjela igrati protiv nje (Serene)prije nego što se umirovi. Veselim se susretu s njom. Čudesna je prvakinja na terenu i van njega. Bit će zabavno, otvorena je bila Andreescu.

Za razliku od Osake koja po vlastitom priznanju u Sereni vidi prijetnju kojoj se boji prići u strahu da je ne uvrijedi, Rumunjki je Serena – zabavna. I dosta, zabavila se u svom prvom GS finalu s najuspješnijom aktivnom tenisačicom.

Da je nešto čudno u zraku, govori i kuriozitet, da su osvajači ovogodišnjeg Indian Wellsa u muškoj i ženskoj konkurenciji, Rus Medvedev i Kanađanka Andreescu, oboje došli do finala i na US Openu. “Rumunjka” je otišla do kraja. Ako ćemo biti praznovjerni, Nadal je u velikim problemima.