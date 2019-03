Pravnik o slučaju Gabrijele Žalac skrenuo pažnju na veliki propust: Ovako se to inače radi

Autor: Iva Međugorac

Pero Kovačević, pravni je stručnjak i nekadašnji saborski zastupnik koji nerijetko u svojim javnim nastupima progovara o standardima političara u svijetu, kada je o ostavkama, propustima i moralnim načelnima riječ. Upravo stoga, prava je osoba za osvrt na slučaj ministrice Gabrijele Žalac, koja je nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovala s nevažećom vozačkom dozvolom ponudila ostavku, koju potom premijer Andrej Plenković nije prihvatio. Svoje stajalište o tome Kovačević je iznio za naš portal.

”Ostavka je u Hrvatskoj manje poznat pojam, kada je o politici riječ, i to sam napisao jako puno puta, u svojim kolumnama navodeći primjere Švedske, Finske, i ostalih zemalja koje imaju demokratske standarde, gdje se ostavka daje zbog činjenice da ministrica kupi čarape službenom karticom, nakon izvješća daje ostavku i o tome uopće nema govora”, napominje naš sugovornik, koji se dotakao i ponuđene ostavke, te načina na koji je to izvela ministrica Žalac.

”To je igrokaz, da je to bilo tako ozbiljno, prvo znamo da su svi govorili da nema govora o ostavci, to je rekao i glasnogovornik Vlade, prema tome, očito je ovdje malo i predsjednica pokušala djelovati i usmjeriti tu priču da djeluje nekako korektno, iako to ne može tako biti. da smo mi u uljuđenoj zemlji, Žalac bi odmah dala neopozivu ostavku, i o tome se ne bi raspravljalo. To je tako u uređenim državama, očito su oni sad pod pritiskom javnosti, izrežirali taj dio da je ona navodno dva puta premijeru podnosila ostavku. Pa što nije onda pismeno podnijela ostavku, i to odmah objavila u medijima”, pita se Kovačević dodajući da bi joj vjerovao da je to napravila, a ovako priča se svela na igrokaz.

Velika bi po njemu stvar za Hrvatsku bila da je ona odmah dala mandat na raspolaganje,čim se dogodila nezgoda. ”Ministar mora biti uzor u svakome pogledu, naravno da ne stoje te usporedbe da se to događa svakome. Događa se, ali on je ipak ministar, i ovo s vozačkom nije baš da se događa svakome”, zaključuje Kovačević.