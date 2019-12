POŠAST OZLJEDA NAPALE ČERVAROVU MOMČAD: Sad je otpao Šebetić, pozvan igrač PPD Zagreba

Ozljede kao da se redaju tijekom priprema hrvatskih rukometaša na pripremama za skorašnji Euro u Austriji i Švedskoj. Sad je stradao Luka Šebetić. Hrvatski rukometni izbornik Lino Červar uputio je naknadni poziv Josipu Vekiću, članu PPD Zagreba, jer je ozljeda ramena Luke Šebetića na koju se požalio na kraju drugog dijela priprema, ozbiljnija nego što se u prvi mah činilo.

Luka Šebetić je tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, nakon povratka iz Poreča obavio kompletne liječničke pretrage, koje su pokazale da će morati na operaciju, a to znači da će i propustiti Europsko prvenstvo.

“Jako mi je žao što se to dogodilo i neću igrati na Europskom prvenstvu. Prije sedam godina imao sam istu ozljedu. I vratio sam se. Ne sumnjam da ću to napraviti i sada. Klub mi je već dopustio da mogu napraviti operaciju u Zagrebu. Upravo su mi potvrdili da će se operacija obaviti u četvrtak. Nije se lako s tim pomiriti, ali tako je to u životu i sportu. Sasvim sigurno bit ću najveći navijač dečkima i nadati se da mogu otići do kraja”, kazao je Šebetić.

“Nažalost, Luka Šebetić je obnovio ozljedu ramena koju je imao već ranije. Riječ je o ozljedi hrskavice zadnjeg dijela ramena, koji će operativnim zahvatom trebati ukloniti. Biti će to tzv. artroskopska toaleta ramena. Sljedećih par dana ne smije trenirati i nakon toga trebalo bi izvršiti operativni zahvat”, kazao je Krešimir Rotim, liječnik muške seniorske reprezentacije.

„Zbog toga je Lino Červar pozvao Josipa Vekića kao još jednu opciju na desnoj strani napada. Sada su na toj poziciji trojica igrača Luka Stepančić, Ivan Martinović, i Josip Vekić, od kojih će vjerojatno dvojica naći svoje mjesto na konačnom popisu za Austriju.

Inače, u sklopu trećeg ciklusa priprema u Poreču, igra se i Croatia kup na kojem uz Hrvatsku još sudjeluju BiH i Katar. Upravo te dvije reprezentacije otvaraju turnir u petak 3. siječnja susretom u 18 sati u Žatiki. Dan kasnije, 4. siječnja u 16.50 sati igraju Hrvatska i BiH, a turnir se završava u nedjelju 5. siječnja susretom Hrvatska – Katar, koji također počinje u 16.50 sati.