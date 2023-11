Pogledajte u čemu se Rus provozao Moskvom: Teško je povjerovati da se to usudio napraviti

Muškarcu starom 63 godine izrečena je kazna od 1.000 rubalja (oko 11 eura) nakon vožnje Batmobilom po centru Moskve, objavila je tamošnja policija-.

“Policija je izjavila da je Moskovska uprava za sigurnost prometa proučila video snimak objavljen na Telegram kanalu, na kojem se vidi kako muškarac vozi trokolicu duž Trga Smolenskaja i remeti kretanje ostalih vozila”, prenosi TASS. Policija je navela da je tijekom administrativne istrage utvrđen identitet vozača i da se radi o 63-godišnjem stanovniku Moskve.

Aww, let Dedushka Batman go. You can't be the night without a little practice //

A 63-year-old man faces a fine of 1,000 rubles ($11) after taking a joyride in a Batmobile around downtown Moscow, the traffic police said.

According to it, the man driving a three-wheeled vehicle… pic.twitter.com/JdpiD3Kf3K

— Nikolai (@just_nikolai) November 22, 2023