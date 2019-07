Plaća 3000 kuna!Čistačice splitske zračne luke: ‘Nećemo raditi’

Autor: Dnevno

Kako bi izrazile val nezadovoljstva zbog uvjeta u kojima rade, gotovo 90 posto čistačica, točnije, prema njihovim riječima, njih između 70 i 80 jučer se nije pojavilo na svojim radnim mjestima u Zračnoj luci Split, donosi Slobodna Dalmacija.

Riječ je o zaposlenicama dubrovačke tvrtke “Dud” koja u svojstvu “vanjskog servisa” radi na aerodromu. Njihove djelatnice nezadovoljne su neredovitom isplatom zarađenih plaća, kašnjenjem u plaćanju doprinosa, ali i uvjetima rada u kojima se, kako su nam kazale, doslovno “kidaju” za malo više od 3000 kuna mjesečno.

Visoke temperature u zraku, još i više na aerodromskoj pisti, tako su se dodatno užarile, jer je zračna luka ostala bez većine djelatnica koje skrbe o čistoći zrakoplova, putničkih terminala i svih ostalih objekata. Od njih nešto više od 90 zaposlenih, na posao je došla tek nekolicina, dok su druge ili na bolovanju ili su – ostale kod kuće.

Mi ne štrajkamo, jednostavno smo ostale kod kuće jer nas poslodavac ne plaća niti nam uplaćuje doprinose, a besplatno možemo raditi bilo gdje. Tko je lud dolaziti raditi na 50 stupnjeva, koliko je na aerodromskoj platformi, doslovno “za ništa” – pita se razočarano jedna od čistačica s kojom smo razgovarali, ali je zbog osjetljivosti teme željela ostati anonimna.

U razgovoru s nekoliko radnica tvrtke “Dud” koja je ovaj posao dobila na natječaju koji je raspisala Zračna luke, sve su redom istaknule kako problemi s isplatom plaća i uplatama doprinosa traju već mjesecima te kako se pomak nabolje ne vidi.

Zadnja primanja su nam stigla za ožujak, no to ne možemo nazvati plaćom, kao ni primanja u veljači, jer nam je novac isplaćivan na “peci bokune”, i to nepotpuni iznosi. Isto tako i za veljaču. Nekima od nas doprinose nisu uplatili svih šest mjeseci, drugima su to prestajali raditi u hodu, tako da je preostali dio bez doprinosa ostao početkom ožujka.

No, ovi problemi i nisu nešto novo, samo su se sada intenzivirali. Mnogi od nas i ne znaju kolika nam je plaća, pa nekako pretpostavljamo da iznosi nešto više od 3100 kuna, a za prijevoz dobijemo 300 kuna mjesečno. Prekovremene sate plaćaju nam nešto više od 19 kuna po satu, što nema veze sa životom, ali ipak uspijemo tako zaraditi još tristotinjak kuna. Praznici i noćni sati ne plaćaju nam se s obveznim dodatkom, a sve skupa ponekad nam se isplaćuje na ruke. Samo onaj tko je radio ovakav i sličan posao na aerodromu, može znati što sve i koliko radimo za nešto više od tri tisuće kuna. No, sve bismo podnijele da nam plaće stižu redovito – očajne su čistačice koje dodaju:

Nadređeni na naša traženja šalju e-mailove i traže da budemo strpljivi. I to unatoč činjenici što je, prema našim saznanjima, Zračna luka našem poslodavcu isplatila ugovoreni novac. Kako biti strpljiv kad moraš hraniti obitelj i plaćati račune, a odlaskom na posao za koji nisi plaćen samo dodatno stvaraš troškove.

Zračna luka Split, uslugu ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata, postupkom javne nabave povjerava privatnim tvrtkama još od devedesetih godina. Godinama su taj posao obavljale čistačice kaštelanske tvrtke “Krolo dom”, no prije šest godina na natječaju je, zbog niže cijene, taj posao dobila solinska “Primula company”, koja se na aerodromu zadržala tek dvije godine, jer je na sljedećem nadmetanju “pobijedila” firma “Dud”. Na natječaju raspisanom početkom prošle godine taj su biznis izgubili i Dubrovčani, a dobio ga je zadarski “Adriatic servis” koji se zbog nemogućnosti ispunjavanja uvjeta povukao iz postupka, pa se u priču vratio “Dud”.

Što će biti s 90-ak zaposlenica nitko ne zna, a u Zračnoj luci nam kažu kako su “upoznati s problemima koji su prisutni”, te kako su “u kontaktu s firmom ‘International Outsourcing Services’ (IOS – krovni vlasnik “Duda”, op.a.) s kojom imaju zaključen ugovor”.

Suradnjom pokušavamo riješiti nastalu situaciju. Napominjemo da tvrtka “Zračna luka Split” uredno i na vrijeme izvršava sve svoje obveze prema IOS-u i da nema nikakvih značajnijih poremećaja u procesu rada. Usluga se i dalje izvršava u cilju održavanja poslovnosti i ugleda same zračne luke u obavljanju svojih djelatnosti prema putnicima i poslovnim partnerima – odgovorili su nam s aerodroma.

Kad sve uredno funkcionira, postavlja se opravdano pitanje zašto “Zračna luka Split” uopće raspisuje natječaje za poslove čišćenja, te ispada da ovih 80-ak žena svakodnevno dolazi na posao i ne radi ništa.

Tvrtka IOS odgovara : Sve je u postupku rješavanja

Tvrtka IOS d.o.o. osigurava neometano pružanje usluga čišćenja na zračnoj luci Split.

Prije svega, vezano za postavljena pitanja netočno je navedeno kako tvrtka nije podmirila dospjele doprinose jer je to učinjeno početkom tjedna, te će po obradi biti svima vidljivo i dostupno kao informacija. Također, netočno je da smo dužni zaostale “plaće”, već se radi o kašnjenju s isplatom jedne mjesečne plaće koja je u postupku isplate.

Kao poslodavac uvijek nastojimo pravovremeno ispuniti sve dužnosti i obveze prema radnicima, te istima pristupamo profesionalno i ljudski, u pogledu navedenog tijekom zimskog perioda na samoj zračnoj luci zapošljavali smo čak veći broj radnika no što je sam obim posla zahtijevao kako ne bismo otpuštali ljude izvan sezone što je uzrokovalo kraći period smanjene likvidnosti i spomenuto kašnjenje isplate.

Sve spomento je u postupku rješavanja, te smatramo da nema potrebe za objavama i senzacijama.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju i uvijek smo dostupni medijima.

Uprava društva