PETROV NAJAVIO KANDIDATURU ZA ŽUPANA! KREĆE NA NAJVEĆI TABOR HDZ-a: Ova županija neumorno glasa za HDZ! Je li im stigao kraj?

Autor: N.K

Predsjednik Mosta, Božo Petrov gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je otkrio kako će se kandidirati na nadolazećim izborima za župana Dubravačko-neretvanske županije.

Na početku je komentirao izbor predsjednika/predsjednice Vrhovnog suda te nove trzavice Plenkovića i Milanovića.

“Potpuno je nebitno, da nije tužno, bilo bi komično. To je samo farsa da se skrene pozornost, a u konačnici će sjesti i dogovorit se kao i uvijek do sada. Farsa je od početka natječaja, do slanja dokumentacije”, rekao je Božo, a potom otkrio veliku vijesti.

Kandidirat će se za župana

“Bit ću kandidat za župana Dubravačko-neretvanske županije. Ne iz politikantskih razloga, nego jer zaista volim svoj kraj. Znate onu uzrečicu, što južnije to tužnije. Zašto ne bi bilo što južnije, to uspješnije”, rekao je Petrov.









Novinarka koja je vodila intervju dometnula mu je kako je Most izgubio Metković te da je u toj županiji HDZ na vlasti 12 godina. “Kako onda mislite dobiti županiju”, pitala je novinarka.

“Nismo izgubili Metković”, rekao je Petrov nakon čega je novinarka napravila pritisak. “Kako niste, nije gradonačelnik vaš, gradonačelnik je iz HDZ-a”, rekla je novinarka na što je Petrov odgovorio HDZ-ov kandidat vlada uz pomoć Stipe Gabrića Jambe.

Promjene u županiji









“Vjerujemo da u županiji može doći do promjena. Vrijeme je za promjene. Oni tamo vladaju sami za sebe. Mi tamo nemamo gotovo ništa osim turizma. Hektari i hektari zemlje stoje neobrađeni”, rekao je Petrov nakon čega ga je novinarka upitala što bi za njih bio dobar rezultat na izborima.

Petrov je rekao kako će građani odlučiti na izborima, ali nije uspio dovršiti. Novinarka je oštro prekinula njegovu rečenicu, pa zamolila da jednostavno odgovori na pitanje što je dobar rezultat za Most na izborima.

Popustio je Petrov, pa je poručio kako je pobjeda naravno ono s čime bi bili zadovoljni.

“Pobjeda. Odlično stojimo. Marin Miletić ima prema anketama odličnu šansu u Rijeci. Most ima šansu i u Splitu. Naš kandidat za Split je pročelnik Katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ivica Grković, koji je odličan kandidat…”, rekao je Petrov.









Vesna Škare Ožbolt

Osvrnuo se i na pisanje medija o tome da je Vesna Škare Ožbolt prepisala njihov program za izbore.

“Meni je žao da jedna tako iskusna političarka prepisuje tuđi program. To je pohvala nama da smo imali kvalitetan program”, rekao je Petrov.

Hrvatska gospodarska komora

Upitan o Mostovom prijedlogu za ukidanje članarine HGK, Petrov je ispričao kako je aktualni predsjednik svojedobno otpustio nekoliko stotina ljudi što je naravno koštalo i novaca, a nakon toga ponovno zaposlio stotine ljudi”, rekao je Petrov koji je htio istaknuti kako se loše troši novac izdvojen za HGK.

Novinarka je ponovno oštro reagirala upitavši “od kud vam te brojke, to su teške optužbe”. Petrov je odgovorio da su to javno dostupni podaci sa sjednice.