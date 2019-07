Petorica maloljetnika silovala djevojku! U Njemačkoj sve masovnija pojava grupnih silovanja!

Autor: Dnevno, B.V.

Šokantni slučajevi potresaju Njemačku, već par dana novinske stupce pune vijesti o grupnim silovanjima. U gradu Mülheimu petorica tinejdžera silovala su 18-godišnju djevojku. Trojica četrnaestogodišnjaka i dvojica dvanaestogodišnjaka završila su iza rešetaka, zbog sumnje da su počinili ozbiljan kazneni zločin.

Slučaj silovanja 18-godišnjakinje nije jedini, jer je policija u tom gradu, nakon toga dobila dojavu o napadu na petnaestogodišnju djevojčicu, koju je okružilo također pet maloljetnika u dobi između 11 i 17 godina, nakon čega su je uznemiravali i neprimjereno dodirivali.

18-godišnjakinja je nakon silovanja neko vrijeme morala provesti u bolnici jer je bila žrtva, kako je opisao glasnogovornik policije, “ekstremnog nasilja”. Osumnjičena petorica, suspendirana su iz škole do početka ljetnih praznika, koji počinju 15. srpnja. Sad je u Njemačkoj pokrenuta rasprava o pomicanju dobi za kaznenu odgovornost. Prema njemačkim zakonima osobe mlađe od 14 godina ne smatraju se kazneno odgovornima. Umjesto njih, kaznena odgovornost prebacuje se na njihove zakonske skrbnike ili na lokalne centre za socijalnu skrb mladih.

Kako navodi njemački Bild, riječ je o djeci libanonskih i sirijskih obitelji. Prema statističkim podacima njemačke policije, povećao se broj tinejdžera mlađih od 14 godina, s 1.420 na 2.118, koji su povezani s kaznenim djelima seksualne naravi. Socijalne su službe, nudile su pomoć obiteljima, ali su naišle na zatvorena vrata.

Focus.de pozabavio se fenomenima grupog silovanja i popisao slučajeve koji su šokirali javnost. 2015. u Tübingenu je tijekom javnog prosvjeda nekolicina muškaraca silovalo ženu. U Freiburgu je 2016. silovana i ubijena jedna studentica, a počinitelj je bio izbjeglica iz Afganistana koji je zbog toga osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. Isti je grad 2018. šokirao zločin mladića u starosnoj dobi između 18 i 30 godina, koji se terete da su 18-godišnjoj njemačkoj državljanki u listopadu prošle godine u jednoj diskoteci u piće stavili nepoznatu tvar. Nakon toga je skupina 11 osumnjičenih, od kojih su osmorica sirijski državljani te po jedan državljanin Iraka, Alžira i Njemačke, oštećenu grupno silovala u grmlju u blizini diskoteke. Od kolovoza do siječnja 2018. organizirana skupina u dobi od 19 do 24 godine “operirala” je na području Sjeverne Rajne-Vestfalije te silovala najmanje šest studentica. Od takve vrste zločina, spomenut je onaj u travnju 2018. kada je osam tinejdžera u dobi od 14 do 16 godina silovalo 13-godišnjakinju u Velbertu, nakon posjeta otvorenom bazenu.

Prema statistikama iz 2018. njemačka policija bilježi 380 slučajeva grupnog silovanja, a to je samo 3 posto od svih slučajeva silovanja u zemlji.