OTPREMNINE U INI NAKON PLJAČKE STOLJEĆA? Oglasio se ministar Filipović: Otkrio što se sprema

Autor: Dnevno.hr

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u Dnevniku Nove TV komentirao je dramu koja se nastavlja nakon otkrivenog kriminala u INA-i.

Ustvrdio je kako je premijer Plenković poslao poruku cijeloj Upravi Ine da moraju otići,.

“Što se tiče hrvatskih članova Uprave Ine, oni će u srijedu na sjednici Nadzornog odbora biti razriješeni, ako do tada sami ne daju ostavke”, rekao je.





Dao im je rok

“Imaju vremena do srijede sami povući taj potez, ako to ne naprave, u srijedu na sjednici NO, bit će, prema odluci Vlade – razriješeni. Srijeda je dan kad će na Nadzornom odboru biti donesene odluke”, dodao je i rekao kako su se čuli ovih dana.

“Čuli smo se ovih dana, razgovarao sam s njima, rekao sam im koje su dvije opcije, ako do tada ne podnesu ostavke – njihova smjena”, istaknuo je Filipović.

Na pitanje ima li kakvu informaciju hoće li podnijeti ostavke, Filipović kaže da se zna što će se dogoditi u srijedu, svatko odlučuje o svojoj sudbini, mogu podnijeti ostavku do tada”, navodi.

Hoće li mijenjati model upravljanja?

“To je nešto o čemu sam razgovarao i s mađarskim predstavnicima i ovaj tjedan i složili smo se da se model korporativnog upravljanja koji je trenutno loš – mora mijenjati kako se ovakvi korporativni skandali u budućnosti više ne bi događali”, rekao je Filipović.

Filipović kaže da je na Nadzornom odboru, koji je samostalno tijelo, da iskoristi sve one zakonske mogućnosti, kad se govori o tome hoće li netko dobiti otpremninu ili neće.

“Mislim da su bilo kakve otpremnine u ovakvom trenutku apsolutno neprimjerene”, dodao je.









Ima li plina?

Što se tiče opskrbe plinom, Filipović je dodaoda ne očekuje probleme u tom segmentu.

“U razgovoru s predstavnicima MOL-a, pitao sam ih kako bi se oni ponašali da se ovo sve dogodilo u Budimpešti i da je situacija obrnuta. Oni su prihvatili odluku Vlade da sav hrvatski plin i sav plin koji se proizvodi u Hrvatskoj ide hrvatskim građanima, hrvatskim poduzećima i hrvatskim institucijama”, rekao je između ostalog Filipović.