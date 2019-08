NEVJEROJATNA SNIMKA! Branila diplomski, a onda se skinula do gola! SVI U ŠOKU

Autor: Dnevno

Škole u Sjedinjenim Američkim Državama po zakonu imaju pravo zahtijevati određeni način odjevanja. Ipak, mnogi smatraju da se time posebno diskriminiraju žene i jačaju stereotipi. Na Sveučilištu Cornell u državi New York, studentica je obranila diplomski rad u donjem rublju i tako oštro prosvjedovala jer se netko žalio što nosi kratke hlačice.

Učenici srednje škole u Teksasu snimili su video u kojem djevojke bez hlača hodaju školskim hodnicima. Snimka je nastala u znak prosvjedat protiv školskih pravila odijevanja, a učenice tvrde da su samo djevojke optužene da krše pravila. Službenici škole Marcus u Flower Moundu ispričali su se nakon što je snimka postala popularna na društvenim mrežama i izazvala polemike.

Sada se sve više djevojaka bori protiv toga da im se određuje šta smiju odjenuti i kako moraju izgledati.

Na Sveučilištu Cornell u državi New York studentica je obranila tezu diplomskog u donjem rublju kako bi na taj način oštro prosvjedovalajer se neko žalio što nosi šorc.

“Studentice su odavno na meti, jer mi u Americi imamo dosta ograničenja o tome što je prihvatljivo za ženu da odijene. I od tuda pravila kako da se oblače i ponašaju”, objašnjava Adrien Dickson sa Sveučilišta u Ilinoisu.

Studentica Cornella Leticia Chai pokrenula je javnu debatu kada je uživo na Facebooku prenosila svoj prosvjed.

“Molim vas da mi se pridružite, jer ova stvar pogađa našu osobnost i pogađa ravno u srce. Ja sam više nego samo jedna Azijatkinja. Ja sam više nego samo jedna žena”, rekla je studentica Chai prije nego što se skinula i počela obranu diplomskog.

“Način koji je ona izabrala da privuče pozornost, da li bih ja to uradila? Vjerojatno ne”, kaže Dickson.

Chai je studentica s razmjene iz Koreje i smatra da se ženama određuje kako da se oblače da bi zadovoljile muškarce.

Jo Palleti, stručnjak za odijevanje, kaže da ovdje problem nije toliko u razlici među spolovima, nego u stilu odijevanja.

“Mislim da su njezini stavovi privatni i uski. I muškarce kritiziraju zbog frizura, traperica. I mnogo toga ima veze s rasom”, dodaje Palleti.

Ono na što Chai pokušava ukazati jest samo dio polemike u cijelom svijetu. U prosincu 2011., dvije žene u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici su napadnute jer su nosile mini suknje. Nekoliko mjeseci kasnije, stotine Južnoafrikanaca sudjelovalo je u protestnoj šetnji u mini suknjama protiv seksualnog uznemiravanja.

“Ako su za vas žene seksualni objekti, one će to biti bez obzira da li nose hlače ili suknje. To nema veze s odijevanjem, nema veze sa mini suknjom”, istaknula je Miranda Comane iz Afričkog nacionalnog kongresa.

“Muškarci se oblače kako hoće, nekada idu bez majica sa svojim ogromnim trbušinama ili u kratkim hlačama. Nitko ih ne maltretira, nitko im ne naređuje što trebaju odjenuti. Trebaju poštovati ženska prava, jer ženska prava su ljudska prava”, kazala je Lulu Singuana, južnoafrička ministrica za žene, djecu i posebne potrebe.

Mnogi koji su gledali prijenos obrane diplomske teze Leticie Chai u donjem rublju misle da je pretjerala, drugi smatraju da je to ipak način da se skrene pozornost.

Stručnjaci za obrazovanje, ali i za biznis ipak skreću pozornost da trebate biti odjeveni kao profesonalac I da to nosi poruku o vašoj moći, autoritetu i kredibilitetu. Drugim riječima, ne može se sve uvijek nositi, prenosi N1