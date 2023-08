Nerazvikani i skriveni biser jednog od naših razvikanih otoka: Do nestvarno lijepe uvale moguće je doći samo pješice i morem

Autor: Dnevno.hr

Prelijepa jadranska obala obiluje plažama i skrivenim uvalama čija ljepota oduzima dah. One dostupnije i bliže cestama već su odavno otkrivene, no postoje još uvijek i skriveni, nešto nedostupniji biseri koje se svakako isplati posjetiti.

Upravo jedan takav nerazvikani biser nalazi se na jednom od naših razvikanijih otoka – Hvaru.

Slikovita uvala Lučišća tako skriva predivan komadić kristalno čistog mora i netaknute prirode, savršen za bijeg od ljetnih gužvi, vreve, ali i vrućine.





View this post on Instagram A post shared by Croatian Nomads (@croatiannomads)

Mjesto s razglednice

Posebno lijepa uvala Lučišća smještena je nedaleko od sela Svete Nedjelje, poznatog po proizvodnji najboljih hvarskih crnih vina. Osim toga, iznad sela nalazi se špilja, pored koje je augustinski samostan, kao i prilično očuvana crkvica.

Mediteranskom štihu ovog mjestašca svakako pridonose i vijugave ulice među starinskim kamenim kućicama, a umirujući šum valova i mirisi borove šume pozivaju na uživanje i prepuštanje zavodljivim čarima prirode.









View this post on Instagram A post shared by Mylène Bock (@mii_coton)







Šljunčano žalo uvale Lučišća okupano suncem, kristalno čisto more, gusta borova šuma i pjesma cvrčaka najbolji su recept za opuštanje u dugim toplim ljetnim danima.

View this post on Instagram A post shared by Tami (@tami_nat)

Makadamom pješice ili s mora

Osamljeni položaj uvale osigurava da ćete biti daleko od gužve i užurbanog gradskog života.

Razlog izoliranosti prelijepe uvale Lučišća svakako je njezina nedostupnost automobilima. Naime, želite li doći do ovog hvarskog bisera, morat ćete parkirati nedaleko Svete Nedjelje i dalje nastaviti pješice makadamom do plaže. Osim šetnjom, do uvale Lučišća može se doći i s mora.

Bez obzira na put kojim dođete na ovu skrivenu plažu, mir koji vas tamo očekuje trebao bi napuniti baterije i najumornijima.