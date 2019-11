NEMA ZAINTERESIRANIH: Trener Ajaxa odbio Bayern, slavni trener poručio Allegriju da ne ide u Njemačku

Čelnicima Bayerna moglo bi se obiti o glavu to što su Niki Kovaču tako naglo dali otkaz. Naš trener je konstantno bio pod paljbom kritičara pa su ga se rješili, no njihove želje za sada odbijaju trenersku poziciju.

Trener Ajaxa Erik Ten Hag potvrdio je kako ne planira preuzeti klupu Bayerna. Iako je bio u Bayernu kao pomoćni trener, on je ipak potvrdio da trenutno razmišlja samo o Ajaxu te da ne planira put Njemačke.

‘Bayern is a fantastic club, it is still in my heart, but I’m at Ajax’: Erik ten Hag rules out return to Bayern Munich https://t.co/MJZa3eyYpM pic.twitter.com/s7FWAG6ZGt

— Reuters (@Reuters) November 5, 2019