NAŠI NAJPOZNATIJI PSIHIJATRI: ‘Ljudima treba pokazati da ovo nije kraj, njihovi problemi će biti riješeni’!

Autor: Valneo Kosic

Večeras u RTL Direktu gostovali su poznati hrvatski psihijatri Slavko Sakoman i Veljko Đorđević.

Građani su u strahu od mogućnosti, a voditeljica je doktora Sakomana upitala kako si ljudi mogu pomoći.

“U Hrvatskoj su ljudi dobri, iako je u državi i inače nedovoljno dobro. Uz svu ovu patnju koju smo imali do sada, dogodilo se nešto užasno. Dogodio se razoran potres u svom najgorem obliku. Činjenica da se Hrvatska ovako organizirala i pokazala solidarnost govori koliko su ljudi dobri. Što se tiče pojedinaca, pitanje je koliki su kapaciteti pojedine osobe da se nosi sa svime ovime i tome ovisi kakvo će biti njihovo mentalno zdravlje i kako će promatrati svoju perspektivu. Promatram ljude svaki dan i razmišljam kako im pomoći. Smatram da je važno da ljudi gledajući u budućnost vide svoju perspektivu kao pozitivnu. Oni se ada pitaju gdje je njihova kuća, kućni ljubimac. Imaju osjećaj da su sve izgubili. Međutim, treba ljude pripremiti na jednu dugoročnu perspektivu i komunicrati da će to ključno pitanje koje imaju biti riješeno tako da imaju u daljini u svojoj perspektivi ideju da će srž njihovih problema biti riješena, da će se njihove kuće zaista obnoviti i izgraditi. Važno je da ne idu logikom sve smo izgubili. Kuće se se izgraditi ponovno i oni to moraju znati, to je njihova budućnost i političari trebaju to jasno komunicirati, da ljudi znaju da ovo nije kraj”.

Doktor Veljko Đorđević smatra da treba pružiti psihološku pomoć ljudima na terenu.

“Ne postoje dva ista čovjeka i dvije iste reakcije na ove stresne čimbenike. Treba individualizirati problem. Neki ljudi će proći s malo anksioznosti, ali bit će zdravi na kraju svega ovoga. Neki će nažalost proći i s težim posljedicama. Ovo sada što se događa, ova solidarnost je jedan pozitivan zamah za budućnost i na tome treba graditi. Treba otvoriti direktnu komunikaciju s građanima. Sada bi trebalo stvoriti otvorenu komunikaciju s velikim brojem mobilnih ekipa i ponuditi pomoć onima koji će najčešće izbjegavati pomoć. Nakon ove faze šoka tek će sada nastajati problemi i oni će manifestirati na različite načine. Zbog toga treba ići ljudima i ponuditi im rješenje”, rekao je Đorđević.

Ljudi će biti optimistični ako znaju da je njihova perspektiva dobra, ponovio je Sakoman

“Um kada nešto percipira kao ugrozu on proizvodi afekt straha, to je obrambena reakcija. Neki ljudi imaju jaču reakciju neki slabiju. Neki od njih se s time ne mogu nositi i do takvih ljudi treba doći kao što je i rekao kolega Đorđević. Ako je perspektiva dobra i ako obećamo ljudima da će kuće biti popravljene, ljudi će biti optimistični. Oni koji doista imaju niže kapacitete prilagodbe na ugrozu imat će možda i problem koji će se morati liječiti lijekovima. Zato ne smijemo dopustiti da ljudi potonu, trebaju imati jasnu viziju da će sve biti u redu”. kazao je Sakoman.

Đorđević smatra kako bismo kao društvo mogli dobiti velik broj pojedinaca s poremećajima.

“Oni koje smo već liječili, njima će se simptomi još pogoršati. Ovo stanje će udvostručiti broj mentalnih poremećaja na koje do sada nismo navikli. Mi kao struka moramo sada brinuti o pojedincima. Učiniti taj iskorak i kroz medije, odlaziti na teren. ‘Važnije je obavješćivanje naroda od medicinskih zahvata, rekao je Štampar’. Trebamo krenuti s edukacijom kako bismo reducirali potencijalno velik broj poremećaja”, rekao je Đorđević.

Ljudi koji su do sada imali obilje, ostali su bez toga

“Ljudi koji su živjeli u obilju sada su u strahu od nestanka. Svi sada obrađuju soje suočavanje s time. Treba procijeniti ljude. Nekada jedan razgovor sa uputama kako da obrađuje realitet može pomoći. Ako osoba misli da sve ovo neće proći i da nema izlaza onda će teško biti stabilizirati te ljude. Sada su obećani novci ,ali proći će tjedni do realizacije i ako ljudi ne vide ritam i brzinu početi će gubiti nadu. Stanje mentalno naših građana je loše jer su se razočarali uvijek iznova zato i raste cijena droga”, rekao je Sakoman koji tvrdi da treba vrlo brzo djelovati”.