Misteriozni genetski poremećaj: Dječaćiću organi prerastaju tijelo, doktori se bore za njegov život

Autor: Dnevno

Amanda i Ian Warman iz britanskog grada Slougha, dobili su sina Ethana u svibnju prošle godine, ali umjesto sreće i radosti zbog dolaska novorođenčeta, u živote su im se uvukli strah i neizvjesnost, nakon onoga što su saznali u bolnici.

Zbog misterioznog genetskog poremećaja 17-mjesečni Ethan i dalje izgleda kao novorođenče. Tijekom trudnoće, na pregledu je u 12. tjednu, roditeljima rečeno da beba raste usporeno, ali da nema razloga za zabrinutost. U 34. tjednu trudnoće doktori su primjetili da je došlo do kalcifikacije u posteljici i da hrana ne stiže do bebe. Zbog toga je obavljen hitan carski rez, jer je utvrđeno kako Ethanovi otkucaji srca usporavaju, kao da je i on prestao rasti.

Ethan sada pati od brojnih zdravstvenih anomalija koje su posljedica njegovog misterioznog poremećaja. Njegovi organi rastu, ali ne i on. Tako su mu se očne jabučice gotovo zatvorile, što mu ograničava vid, a štitnjača je potpuno nerazvijena, što doktori povezuju s nepoznatim sindromom.

Doktori su složni: u pitanju je genetski poremećaj, koji još nikad nije zabilježen u medicinskoj struci. I roditelji i doktori se sad utrkuju s vremenom, jer će zbog rasta iznutra, Ethanovi organi uskoro postati preveliki za njegovo malo tijelo, piše Daily Mail.