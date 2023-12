Ministrica donijela dobru vijest za Slavonce: Svinjokolja je odobrena, uskoro kreće brojenje

Autor: Dnevno.hr

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković otkrila je kad i gdje će biti moguće kolinje. Osvrnula se i na Vladine mjere pomoći svinjogojcima, subvencije nabavke mesa, odštete i nova pravila uzgoja. Svakako je najbitnija vijest to što će kolinja biti i u krajevima Slavonije i Srijema koje je poharala afrička svinjska kuga.

“Očekujemo najkasnije do sredine tjedna. To je uobičajen razmak između izglasavanja i objave u službenom glasniku Europske unije. Tad ćemo objaviti novo rješenje o zonama. Najkasnije do sredine tjedna, možda i već u utorak”, rekla je ministrica gostujući na N1 televiziji, pojasnivši zašto ova odluka nije ranije donesena

“Nismo to mogli ranije, ne možemo kršiti pravo. Razumijemo ljude, ali činimo sve, i činili smo sve, kako bismo kontrolirali bolest, kako bismo prešli u drugu fazu, kako bismo osigurali naše svinjogojstvo, kako bismo obnovili one koji su stradali. No, pravo moramo poštivati”, istaknula je.

Drugi pravni režim

To automatski znači i prelazak u drugi pravni režim koji nam omogućuje promet svježim mesom, a time i klanje svinja za vlastite potrebe. No, pitanje je što će biti sa seoskim gospodarstvima koja se nalaze na područjima gdje je zaraza zabilježena.

“Gospodarstva koja nisu imala postignute potrebne mjere biosigurnosti, prema onome što sad vide, ne bi trebala držati svinje 12 mjeseci otkad je napravljena eutanazija. Sve je to moguće revidirati, no tako stoji sad. Gospodarstva koja su se pridržavala mjera biosigurnosti, imat će kraći period jer je rizik manji”, naglasila je ministrica.









Vlada je pravovremeno reagirala mjerama kako bi osigurala nastavak proizvodnje i zaštitila svinjogojce. Dodala je da su donijeli odluku o subvencioniranju nabave svinjskih polovica.

“Pravo na to imaju oni kojima su životinje eutanazirane i oni koji su ih odlučili skloniti zbog nepridržavanja mjera biosigurnosti. Već imamo prijava, a računamo da će se javiti više od 1500 ljudi. Mislimo da će se javiti svi i tijek zaprimanja zahtjeva nam govori da će biti tako. To je 600 eura po domaćinstvu. Odobravamo toliko po zahtjevu i svatko je dužan pokazati račun da je to i napravio”, rekla je Vučković, dodavši da se ne mora kupovati meso samo od velikih proizvođača već može i od malih.

Ponovno brojenje svinja

Svinjokolja se može obavljati samo za vlastite potrebe, a ovog će puta biti potreban i klinički pregled svake svinje. Vučković ističe da ne bi učinila ništa drugačije, jer su sve odluke donesene prema pravilima struke. Uvjerena je da je fond svinja očuvan, ali će ih svejedno prebrojiti.









“Krećemo u nadzor kako bi se ponovno prebrojale svinje pa ćemo izaći u javnost s brojkom. Jer, sad je i vrijeme klanja pa je teško reći točan broj, no neće biti manji. U listopadu je bilo 945.000 svinja”, rekla je Vučković.

Tvrdi da je eutanizirano oko 28.000 svinja, a zbog mjera sigurnosti je preseljena 81.000 svinja. “Rizik bi bio veći da nismo poduzeli sve potrebne mjere. A što se bolesti tiče, uz velike napore prešli smo u drugu fazu, kontroliramo bolest i nemamo nijedan slučaj od 29. studenoga. Europska komisija je prepoznala naše mjere i pohvalila ih pa nam je prije isteka tri mjeseca dana druga regulativa za Osječko-baranjsku županiju. Na kraju, svi koji će se željeti baviti svinjogojstvom, imat će podršku države. Mi je želimo očuvati, ali i unaprijediti”, zaključila je ministrica Marija Vučković.