Mate Bulić veličao poseban događaj: ‘Svi oni koji slušaju, znaju o čemu ja govorim

Autor: I.D.

Organizatori Domu mom započeli su promociju prvog velikog koncerta domoljubne glazbe. Ovaj događaj održat će se 13. siječnja 2023. Na 32. obljetnicu međunarodnog priznanja RH od strane Vatikana okupit će se 25 izvođača i više od 150 glazbenika na pozornici Arene Zagreb pred 18 500 posjetitelja, poručuju organizatori Laudato TV.

Svi oni uglas će pjevati stihove poznatih, dragih i srcu bliskih pjesama posvećenih domovini, njezinim krajevima, ljudima, povijesti i budućnosti. Izvođači dolaze iz različitih regija, a izražavaju se i različitim glazbenim žanrovima. Ovih dana snimaju i spotove kojima najavljuju koncert ”Domu mom”.





‘Dobra je ovo priča i samo treba nastaviti tako’

Program koncerta koji spaja, ističe ljepote tradicije, posebnosti autora i važnost jedinstva prepoznaju izvođači koji se nastavljaju javljati za sudjelovanje u ovom povijesnom događaju.

”O tome gdje smo, što smo, sjever i jug, istok i zapad, staviti naše granice pod jedno okrilje, da to bude svima na zadovoljstvo, to možemo, evo, i uvijek se pokazalo pjesmom. Šareno će biti, program je veseo, tako da ima mjesta i rock ‘n’ rollu u svemu ovome. Ali, ovi rokeri su i dobrim svojim dijelom čuvali našu granicu i branili i doveli ovu zemlju do samostalnosti. Tako da smo ugrađeni u cijeli taj proces, pa nas jako veseli što možemo biti dio tog procesa”, rekao je razloge sudjelovanja frontmen Opće opasnosti Pero Galić.

“To je u ovim turbulentnim vremenima dobra priča i poruka. Posebno ovim mladim ljudima u ovoj situaciji. Svi oni koji slušaju, sada nas znaju o čemu ja govorim. Dobra je ovo priča i samo treba nastaviti tako. Ne samo Zagreb i Split, Osijek, Dubrovnik i Rijeka, nego moramo napraviti malo širi izlazak i potporu dati ovakvim lijepim akcijama”, dodao je Mate Bulić.









”Prvenstveno mi se sviđa zbog toga što je malo takvih programa. Ja bih rekao da su se svi odazvali srcem u takvu jednu lijepu priču; i koja je na koncu humanitarnog karaktera. I pogotovo što se radi o terminu koji je skoro najslavniji u povijesti Hrvatske, a to je priznanje od međunarodne zajednice. Najprije Vatikana, pa onda svih drugih zemalja”, istaknuo je Đani Stipaničev.

Domoljubni koncert komentirali i Hrvati

“U potpunosti Vas podržavam, treba takve akcije praviti. Spremni smo svi pomoći, mi smo vrijedni ljudi. A Vi znate pokrenuti sve nas. Budite uvijek veseli, zato Vas volimo”, “Mate je pokretač svega dobrog i domoljubnog”, “Dolazimo”, “Sretan će biti onaj tko bude mogao doći na koncert, vjerujem da budete svi vi uživali.”, “Bravo Laudato to su Hrvatski pjevači”, “Obavezno dolazimo ja i moja žena obožavamo vas”, “Vidiš ti što ti je žurka”, pisalo se po društvenim mrežama ovog događaja.

Kupnjom ulaznica u sustavu Eventim.hr i Galerijama Laudato pomaže se organizaciji događaja i radz Laudato TV-a.