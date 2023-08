Lukašenko ne želi hraniti Wagnerovce, plaćenici odlaze iz Bjelorusije: Prigožin još uvijek šuti, sve su glasnija šuškanja i zašto

Plaćenička grupa Wagner navodno je već počela povlačiti male grupe od 500-600 ljudi iz Bjelorusije u Krasnodarski kraj, Voronješku i Rostovsku oblast.

Prigožinovi plaćenici tako će napustiti Bjelorusiju zbog nedostatka sredstava, navodi se u izvještaju američkog Instituta za proučavanje rata.

Druga etapa povlačenja, kako navodi Institut, trebala bi početi nakon 13. kolovoza, što je službeno nazvano “odmor”, međutim, nitko ne govori o povratku u Bjelorusiju nakon toga.

Analitičari primjećuju da je Wagner odlučio otići iz Bjelorusije jer ih je bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko navodno odbio financirati kada je saznao da Rusija neće platiti boravak plaćenika na teritoriju republike, kako je on očigledno očekivao.

NEW: #WagnerGroup maintains a presence at facilities in #Belarus & the status of its rumored withdrawal to #Russia remains unclear.#Ukraine cont’d counteroffensive operations in at least 3 sectors & advanced in the Donetsk-#Zaporizhia border area Aug 10. https://t.co/4FpPCkpFVN pic.twitter.com/OprXlGMiWl

— ISW (@TheStudyofWar) August 11, 2023