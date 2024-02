Ljevica je potonula, desnica preuzima svijet: Evo što joj treba za uspjeh u Hrvatskoj

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Gotovo preko noći promjena migracijske politike, inflacija, milijarde utrošene u borbu protiv klimatskih promjena za koje ima malo opipljivih učinaka, gušenje ljudskih sloboda, pritisak zelenih politika na poljoprivrednike i malog čovjeka, sve su to ključne točke koje dovode do jasnih zaokreta na političkoj karti Europe i svijeta te se mijenjaju trendovi moći. Ljevica kopni u većini zemalja, a rijetko je još koji bastion ostao netaknut, poput nizozemskog Amsterdama gdje zelena ljevica drži primat. Tu možemo dodati i Zagreb gdje Možemo i Tomislav Tomašević još uvijek obnašaju vlast iako su pod velikim pritiskom i problemima.

Bilo kako bilo, ono što još samo najtvrdokornije opredijeljeni mediji nazivaju ‘radikalnom desnicom’ ili ‘alt-right’ pokretima, sve više postaje svakodnevica te se u opisu ideologije i politika uglavnom otpisuju opisi ‘radikalno’ i pretvara u relevantna mainstream stajališta. Može li na valu pada ljevice i zelenih u svijetu i hrvatska desnica polučiti jači uspjeh u super izbornoj godini ili će još jednom u ključnom povijesnom trenutku doći do raskola i razlaza? O tome smo razgovarali s političkim analitičarem, vrsnim poznavateljem desnih stranaka i politika Davorom Dijanovićem te saborskim zastupnikom Domovinskog pokreta Stjepom Bartulicom.

Je li možda jednostavan ključ u prepisivanju programa i ideja uspješnih desnih europskih politika ili ideologije konzervativnih političara iz SAD-a? “Sve do nedavno kritika migrantskih politika u Hrvatskoj nije mogla prolaziti kao neka bitnija tema na desnom spektru. No, s obzirom na rast ilegalnih migracija (prošle godine gotovo 70,000 ilegalnih migranata ušlo je u našu zemlju), ali i sve veći broj stranih radnika (do 2030. broj bi se mogao popeti na pola milijuna što odgovara broju iseljenih Hrvata od ulaska u EU) ta će tema već na idućim izborima spadati u top 3 ključnih tema koje će odlučivati o ishodu izbora”, smatra Dijanović.

Svijet se mijenja, Hrvatska kaska

Podsjetio je gdje je sve došlo do promjene na karti političke podrške upravo zbog migrantske politike i kakva je situacija u Hrvatskoj. “Na toj temi je Geert Wilders postao relativni pobjednik izbora u Nizozemskoj, a AfD je druga po snazi opcija u Njemačkoj. Slično vidimo i u Švedskoj, Francuskoj i drugim zemljama. I desni spektar u Hrvatskoj je prepoznao važnost te teme. Domovinski pokret je u posljednjih mjesec dana objavio veći broj oštrih priopćenja glede ove problematike, a o njoj govore i Most i Hrvatski suverenisti. Kritika migracija, isticanje suverenizma nasuprot globalizmu i borba protiv tzv. genderizma predstavljaju neke od ključnih karakteristika desno-konzervativnih stranaka danas u Europi, a u budućnosti će se pojaviti i druge važne teme kao što su transhumanizam ili ukidanje gotovine. Desnica bi trebala prepoznavati trendove te birati i afirmirati ključne teme koje se tiču identiteta i budućnosti društva i države”, smatra Dijanović.

Znamo da je desnica u Hrvatskoj u ključnim trenucima kad su imali šansu se razilazila i pucala ili se slizala s HDZ-om. Zašto i može li se to promijeniti, upitali smo dalje Dijanovića: “S obzirom na snagu HDZ-a (klijentelistička mreža i emocije koje neki i dalje imaju uz tu stranku zbog devedesetih) desne stranke teško mogu samostalno doći na vlast. HDZ će teško ikada pasti ispod 20 posto. No, ono što bi desne stranke mogle napraviti je zajednička platforma i zajednički izlazak na izbore. Tako bi mogli dobiti broj mandata koji je jednak ili blizak broju HDZ-ovih mandata ili je, u najgorem slučaju, takav da se ne može zanemariti. Tada bi HDZ, ako ne želi koalirati s ljevicom, morao pristati na ustupke desnim strankama. Nije isto jesu li oni s HDZ-om na vlasti ili je to Pupovac”, smatra.









Orban, a ne Ursula i Merkel

Znamo da je već jasno gotovo većina predizbornih desnih kalkulacija. “Od zajedničkog izlaska na izbore, međutim, nema ništa. Most otklanja suradnju s Domovinskim pokretom tako da će – kao i u slučaju ljevice gdje SDP i Možemo idu odvojeno – broj mandata biti manji, a HDZ se ponovno nada da će s manjinama, tzv. liberalnim opcijama i eventualno prebjezima formirati novu većinu. Kako god, očekuje nas politički zanimljiva godina”, smatra analitičar.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta, kao vrsni poznavatelj konzervativnih i klasično-liberalnih prilika u SAD i EU, smatra kako je jasan trend rasta desnice, a da DP na temu migracija jedan od rijetkih pokazuje takav stav i u Hrvatskoj. “Svaka zemlja je specifična na svoj način tako i Hrvatska. Prije par godina sam rekao da Europa ide u smjeru Orbana, a ne Ursule i Angele Merkel – mainstream sada kreće tim putem.

Jedan stav je bio Merkel da su ‘svi dobrodošli, samo uđite u zemlju’, a drugi je Orban. Mislim da mi sigurno nismo iznimka, mi isto vidimo kako to izgleda sa demografskom krizom i slično i zato se ja osobno zalažem da olakšam povratak naših Hrvata. Pogotovo iz Južne Amerike gdje vidim najveći bazen ljudi. Mislim da Hrvatska i institucije kasne. Bio sam nedavno u Argentini, veliki je pritisak na konzulate da izdaju papir. Kasnimo, a ove agencije (za uvoz radne snage) su ušle u taj prostor i jednostavno zarađuju sa organizacijom strane radne snage. Mogu reći da neki poslodavci koji traže radnike moraju pristati na uvjete tih agencija koji traže smještaj za njih uz plaću. A neki Hrvat iz Argentine koji je tu on traži posao, a njemu se ne nudi smještaj. U nekim situacijama su dakle naši ljudi diskriminirani.”, smatra Bartulica.









Trendovi su, kaže Bartulica, jasni, a tvrdi da su se elite potpuno udaljile od naroda. “Mislim da bez sumnje je ljudima dosta ove nesposobne elite koja sjedi u Bruxellesu, ali se okuplja u Davosu. To su ljudi koji imaju svoj vlastiti interes i toliko su otuđeni od običnih ljudi da stvari pucaju. I to se vidi u prosvjedima diljem Europe. Zelena agenda je mrtvo slovo na papiru.

Ti planovi raznih činovnika i kako ćemo odustati od tradicionalnih izvora energije su iluzija. Političari će shvatiti poruku. DP će biti dobitnik što se tiče tih promjena. Zalažem se posebno za liberalnu ekonomsku politiku. Na desnici nema mjesta za socijalizam, da se država toliko upliće u sve pore društva i gospodarstva”, zaključio je Bartulica.