JOŠ NIJE GOTOVO! Čini se kako se istraga protiv Dekanića širi, USKOK banuo načelniku policije: ‘Predaj nam mobitel’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što mu je s još četvero osumnjičenih određen istražni zatvor, posrnuli župan vukovarsko-srijemski Damir Dekanić, unatoč pokušajima zataškavanja, sve je proteklog tjedna izašlo na vidjelo.

Naime, nakon lažiranja službenog policijskog zapisnika o prometnoj nesreći Damira Dekanića, istraga bi mogla biti i proširena na još neke osobe, pa i unutar same policije.

Podsjetimo, Dekanić je s još četvero suosumnjičenih, a riječ je o njegovu rođaku Krešimiru Bičaniću, policajcima T. F. i M. P. te N. M., vlasnici kuće u Cerni u čiji se auto i ogradu župan zabio autom nakon što je vozeći prebrzo i pod utjecajem 1,44 promila alkohola izletio s ceste 17. travnja 2022. godine, sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odredio je jednomjesečni istražni zatvor.





Proširena istraga?

Nekima zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, nekima zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a nekima, poput Dekanića, po oba zahtjeva. Policajka M. S., koja je također osumnjičena u ovom slučaju, brani se sa slobode jer je trudna.

No, već u četvrtak, dakle na dan kada su Dekanića i ostale ispitivali u USKOK-u temeljem kaznene prijave PNUSKOK-a, u pravosudnim krugovima počelo se govoriti o tome da će istraga biti proširena.

No, do medija je došla i informacija o jednoj pomalo neobičnoj situaciji koja se dogodila u srijedu poslijepodne u Zagrebu, a u kojoj je ključna osoba Fabijan Kapular, načelnik PU vukovarsko-srijemske, kojemu je istekao mandat i u tijeku je izbor novog načelnika, piše Jutarnji.

Pred svima naložili Kapularu da im preda mobitel

Naime, Kapular se kandidirao za nastavak svog mandata na čelu te PU, a osim njega još je osam kandidata. U utorak su s njima obavljeni intervjui, a u srijedu je za 14 sati bilo zakazano testiranje kandidata. Podsjetimo, u srijedu ujutro policija je krenula u akciju uhićenja Dekanića i još petero suosumnjičenih za zataškavanje nesreće, među kojima i troje policajaca kojima je Kapular nadređen.

Testiranje u srijedu prvo je prolongirano za 16 sati, a onda su oko 15.30 sati u prostoriju gdje je testiranje trebalo biti održano ušla dvojica službenika PNUSKOK-a i pred ostalim kandidatima od Kapulara zatražila da im preda službeni mobitel, a nakon toga su otišli s njim u drugu prostoriju i obavili razgovor čiji sadržaj nije poznat.

Inače, u četvrtak je 24 sata objavio tekst u kojem navode kako postoji anonimno pismo iz prošle godine kojim se odgovorne institucije upozorilo na situaciju sada uhićenih policajaca. Konkretno, da su oni bili primorani poslušati i provesti sve što je župan od njih tražio, jer su strahovali za svoj posao, odnosno da bi u suprotnome mogli imati problema od ljudi na višim instancama u PU.









Niz nepravilnosti

U međuvremenu se doznalo i kako je iz izlista poziva sa službenog mobitela načelnika Kapulara utvrđeno da su on i Dekanić sporne noći ostvarili telefonski kontakt i kratko razgovarali, no ne zna se o čemu. No, nakon tog razgovora više nema zabilježenih kontakata između njih dvojice, ali ni između Kapulara i drugih osoba. Mobitel će biti podvrgnut detaljnoj analizi kako bi se utvrdilo ima li možda nekih kontakata u aplikacijama za pozive i poruke.

Također, neslužbeno smo doznali i da je iz računalnog sustava koji se nalazi u službenoj Škodi Superb, kojom je Dekanić upravljao, a iz koje je automatskim sustavom policiji i dojavljeno o prometnoj nesreći, nesporno utvrđeno da se u autu nalazila jedna osoba i istražitelji su za župana imali relativno brzo prikupljene sve podatke s kojim su ga mogli teretiti.

‘Policija ne zna što je sve USKOK istraživao’

No, priča se odužila na nekoliko mjeseci, jer im je toliko trebalo da povežu ostale osumnjičene s Dekanićem i da imaju neoborive dokaze s kojima će ići u otvaranje istrage i podizanje kaznene prijave. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina odbacio je u petak tvrdnje da je bilo zataškavanja.









“PU je otvorila kriminalističko istraživanje temeljem prvih dojava. Ravnateljstvo policije uputilo je stručni tim koji je utvrdio nepravilnosti, obaviješten je DORH, a kad su se pojavile sumnje u koruptivna djela, predmet je 26. travnja preuzeo USKOK” – rekao je Milina, dodavši da je “bio utvrđen niz nepravilnosti, ali tada nije bila potvrđena sumnja za ono što se sada osumnjičenicima stavlja na teret.”

Na upit zna li je li o nesreći bio obaviješten načelnik Kapular te hoće li istraga biti proširena, rekao je: “Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Policija ne zna što je sve USKOK istraživao”.