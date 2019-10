Jesen se po bundevi poznaje: Gdje se krije njezina ljekovita moć ?

Autor: Dnevno

Bundeve su ukusne, hranjive i zdrave. Liječe akne, podižu imunitet i pogoduju zdravlju mjehura, bubrega i prostate. Jesen se poznaje po bundevama. Malim, velikim, žutim, zelenim, narančastim, okruglim, duguljastim i trbušastim. Više od 800 različitih vrsta bundeva, od onih najmanjih do onih divovskih, svoje porijeklo vuče iz Afrike i Sjeverne Amerike. Bundeve porijeklom iz Afrike, zbog svoje čvrste kore, u starom su se Egiptu te antičkoj Grčkoj i Rimu sušile na suncu i koristile kao zdjele, tanjuri i plitice. A one pak koje potječu iz Sjeverne Amerike služile su za hranu i uzgajale su se na području današnjeg Meksika još prije 9 000 godina. U Europu su, kao i mnoge druge biljke, dospjele morskim putem, zahvaljujući Kolumbu, tek nakon otkrića Amerike 1492. godine.

Bundeve su ukusne i dijetne, jer sadrže više od 90% vode i malo masnoća. Od njih se spremaju juhe, variva, složenci i kolači, ali i kompoti i marmelade. Koštice bundeve su kao stvorene za grickanje, ulje se koristi za spremanje salata, a izdubljena kora za serviranje jela na prastari način.

No, bundeve su, zahvaljujući svojim sastojcima, i jako ljekovite, pa se one i njihovi pripravci odavna koriste u narodnoj medicini i kozmetici. Bundeve, naime, sadrže obilje vitamina A, C, E i folne kiseline te minerala i elemenata u tragovima (primjerice, kalija, kalcija, selena i fosfora). Ulje dobiveno od koštica bundeve posebno je dragocjeno u ljekovitom smislu jer sadrži vrijedne masnoće, bjelančevine, ugljikohidrate, te vitamine A, B1, B2, B6, C i D.

ČISTI KOŽU

Prehrana temeljena na bundevi i sastojcima dobivenih od nje ima blagotvoran utjecaj na ljudski organizam i njegovo zdravlje. Bundeva se, zahvaljujući svojim sastojcima, koji utječu na regulaciju žlijezda lojnica, odavna koristi za umirenje upaljene kože lica te pri pojavi akni i mitesera. Maska za njegu masne kože sklone upalama i aknama, koja će očistiti i suziti proširene pore kože lica, može se pripremiti i kod kuće. U tu svrhu načinite pire od mesa bundeva, rasporedite ga po licu i pustite da djeluje petnaestak minuta. Ako želite, pireu od bundeve možete dodati i jušnu žlicu zobenih pahuljica. Nakon petnaestak minuta masku isperite mlakom vodom.

PODIŽE IMUNITET

Bundeva sadrži veću količinu beta-karotena, obilje ostalih antioksidansa, vitamina C i E, nekoliko važnih aminokiselina i minerala, a posebno kalij i cink, koji svi zajedno imaju presudnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala i u podizanju cjelokupnog imuniteta organizma. Stoga ljekoviti sastojci iz bundeve štite organizam od različitih alergija i infekcija, što je posebno važno u jesenskom i zimskom razdoblju, artritisa te oboljenja srca i krvotoka (ateroskleroze i srčanog infarkta). Zbog spomenutih sastojaka, bundeva snižava kolesterol u krvi te štiti od različitih kancerogenih oboljenja. U borbi protiv slobodnih radikala i za podizanje imuniteta posebno je učinkovito redovito i permanentno konzumiranje hladno prešanog ulja koštica bundeve i njenih sjemenki, kao i korištenje pripravaka na bazi bundeve kao dopunu redovitoj prehrani.





RJEŠAVA UROLOŠKE PROBLEME

Sastojci koštica i njihova ulja dobro su poznati i učinkoviti u liječenju poteškoća s funkcioniranjem mokraćnog mjehura i bubrega, a posebno prostate. Ljekoviti sastojci jačaju muskulaturu mokraćnog mjehura, potiču mokrenje, smiruju upalne procese te sprječavaju poremećaje u funkcioniranju mokraćnih organa. I u slučaju poremećaja u funkcioniranju prostate, od čega pati više od polovice muškaraca iznad šezdesete godine života, sastojci bundeve dokazano daju izuzetne rezultate, pa se preporučaju čak i u slučaju početnih stadija kancerogenih promjena na prostati.

Znanstvena su istraživanja dokazala da jušna žlica drobljenih, ekološki uzgojenih koštica bundeve dnevno kroz dulje razdoblje ima preventivni učinak na funkcije mokraćnih organa i prostate, dok veća količina (otprilike 3 žlice dnevno) može bitno ublažiti poremećaje koji nastaju kao posljedica povećanja prostate.