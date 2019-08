Jako nevrijeme u Zagrebu; udari groma izazvali kaos u gradu! Vatrogasci imaju pune ruke posla

Nevrijeme u Zagrebu praćeno pljuskovima i grmljavinom užarilo je centralu zagrebačkih vatrogasaca, javlja Jutarnji list.

U tijeku je gašenje kuće u Brezovičkoj ulici u Novome Zagrebu.

Prema prvim informacijama, uzrok buktinje u Ježdovcu je udar groma. No točne okolnosti koje su dovele do oba požara tek će utvrditi zagrebački policajci očevidom.

Sutra će u Zagrebu biti umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana i u noći na subotu može pasti malo kiše na širem području grada. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 20, a najviša dnevna od 28 do 30 °C.