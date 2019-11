IVANA PETROVIĆ OČITALA BUKVICU HRVATIMA: Evo što je naš najveći problem

Autor: dnevno.hr

”U Hrvatskoj više aktivnih političara ima optužnice ili se protiv njih vode kazneni postupci. Glavna prijelomna točka bila je 2015. godina, pred izbore, kad je oporbeni HDZ poslao Ustavnom sudu zahtjev za ocjenom ustavnosti lista na kojima su bili kandidati u kaznenom postupku. Sud je tada odgovorio da se mogu kandidirati jer nitko nije kriv dok mu se pravomoćnom sudskom presudom to ne dokaže. To je bilo vrijeme reizbora većeg dijela ustavnih sudaca”, stav je to poznate novinarke Ivane Petrović koji je izrekla za Dnevnik Nove Tv.

“Pretpostavljam da su se vodili mantrom da će HDZ te godine dobiti 76 mandata kao što su širili priču, a znamo da nije bilo tako. Ta odluka je bila kriva jer je bila duboko suprotna duhu Ustava jer je to naš zajednički akt države, i glavni polog Ustava smo mi, građani Republike Hrvatske sa svim našim specifičnostima, uključujući našu tradiciju i običajno pravo. Ustav je naš akt i mi zaslužujemo najbolje. Dakle, maksima ‘da nitko nije kriv dok mu se pravomoćnom sudskom presudom to ne dokaže’, vrijedi za sve osim za one koje mi građani na izborima biramo i ovlašćujemo da donose za nas, a ne za njih, najbolje odluke. To potvrđuje praksa svih zemalja visoke, konsolidirane demokracije pa znamo zbog čega su u Njemačkoj, Švedskoj, UK-u, pljuštale ostavke zbog kojekakvih sitnih stvari. Veliki kancelar Bismarck, kad je pisao njemački Ustav, davao je materijal svojim suradnicima i rekao da to odnesu pastirima u brda koji čuvaju ovce i da im pastiri kažu razumiju li tekst Ustava, i ako ne razumiju, da im kažu što točno ne razumiju i na koji način to treba ispraviti”, objasnila je Petrović dodajući da je i Bandić u šestom mandatu, a o nama kao biračima to govori da još nemamo kulturu kažnjavanja političkih stranaka na izborima, na koje ujedno slabo i izlazimo.

”To je jedan od ključeva uspjeha gradonačelnika Bandića koji je već dugo gradonačelnik koji barata ogromnim proračunom. Znamo da on ima svoju jezgru biračkog tijela koju stalno financijski pomaže našim novcem. Znamo da je gradonačelnik Bandić majstor populizma, da jedan dan nosi veliku zavjetnu svijeću u Mariji Bistrici, a sljedeći dan pleše kozaračko kolo. Prema tome, to je njegovo vjerno biračno tijelo, a izbore dobiva uglavnom na temelju neizlaznosti građana Grada Zagreba na izbore. Osim toga, demokratski smo neobrazovan narod. Moramo prestati sebe amnestirati od naše vlastite odgovornosti za naše loše vlasti. No, to što smo demokratski neobrazovani nije krivnja naroda, nego svih Vlada Republike Hrvatske od završetka Domovinskog rata do danas, koje nisu učinile ništa da bi svoj narod demokratski obrazovale”, komentirala je Petrović.