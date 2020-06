INTIMAN TRENUTAK U KOJEM JE PRIHVATILA SEBE: Kamera zabilježila osobno iskustvo ‘hrvatske’ ljepotice

Autor: J.V.H.

Paige Spiranac američka je golferica hrvatskog podrijetla, a tamošnji mediji naprosto ju obožavaju. Pozornost joj godi, nije mrska ni objektivima a vodi i vlastiti podkast pod nazivom “Playing-A-Round with Paige Renee” u kojom na primjer objašnjava kako tehnički pravilno zamahnuti gol palicom. Oni koji ju propuste na kanalu nadoknadu lako mogu odraditi preko Instagram profila na kojem ima vojsku vjernih sljedbenika.

Njih 2,7 milijuna od kojih su većinom muškarci strpljivo čeka svaku objavu ali do slave nije došla preko noći, niti joj je ona donijela samo med i mlijeko.

Otkrila je da se osjećala ranjeno i povrijeđeno nakon prekidas dečkom. On je naime fotografiju koja je bila namijenjena samo njegovim očima bezobzirno podijeli osa svojim prijateljima, ne mareći za njene osjećaje.

“Rekla sam da ne mogu vjerovati da je to učinio, a on je odgovorio: ‘Ti si dr*lja, ti si mi to poslala. Zaslužila si”, rekla je lijepa golferica. Priznaje kako je prolazila kroz težak period. Svakim danom bilo je sve teže…

“Budila bi se i razmišljala u kojem ću tabloidu danas čitati o sebi, što će o meni sad pisati, tko će me napadati jer sam to sve već prošla. Bila sam pod stresom da bi taj čovjek mogao objaviti još neku moju fotografiju”, rekla je Page.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. ☀️🌵 Objavu dijeli Paige Spiranac (@_paige.renee) Tra 25, 2020 u 2:10 PDT

Amerikanka je osjetljiva na nepravdu. Primijetila je kako neke stvari društvo tolerira muškarcima ali ne i ženama.

“Smetali su mi dvostruki standardi. Muškarci su me nazivali dr*ljom jer sam svoju fotografiju poslala dečku, a u isto su vrijeme slali fotografije svojih organa.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Yup I love it here 😍 @princevilleresort Objavu dijeli Paige Spiranac (@_paige.renee) Lip 18, 2019 u 9:24 PDT

Ipak, Page je izborila pobjedu prihvativši sebe onakvom kakva jest, razvila je samopouzdanje prigrlivši svoje jake strane.

Ženama je teže prihvatiti sebe nego što mislite, zato dragi muškarci, budite obazrivi.