IMAMO DOKUMENT! VUČIĆ JE ZNAO ZA PEDOFILIJU U SPC-U: ‘Umjesto kazne, vladike je nagradio milijunima eura’

Autor: V.S.

Jedan od najvećih političkih igrača u srbijanskoj povijesti, Aleksandar Vučić, od početka predsjedničkog mandata drži sve konce u svojim rukama.

Vučić koji je većini medija uspio “zatvoriti usta”, jednakom lakoćom u šaci drži i SPC-u, jednu od najmoćnijih institucija Srbije s kojom valja biti u dobrim odnosima, barem ukoliko se želi trajnije zadržati na vlasti.

Crkve su u Srbiji privilegirane na različite načine… U njihovu se blagajnu slijevaju značajna sredstva iz državnog budžeta, oslobođene su poreza za vjersku delatnost, iz džepova građana svećenicima se financira socijalno, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dok one paralelno svojom imovinom upravljaju samostalno i za to nikome ne polažu račune.

No, SPC ne samo da nije dužna objašnjavati svoje imovinsko stanje, nego niti ono kriminalno koje, dokazano, buja unutar njihovih zidina.

Priču o pedofilskim skandalima i djeci koja se zbog loše obiteljske situacije i lošeg ekonomskog statusa lako “mame” u manastire kako bi ih se podvodilo izopačenom svećenstvu, prvi je javno iznio bivši đakon Bojan Jovanović, jedna od žrtava vladike Kačavende.

Episkop Vasilije Kačavenda, homoseksualac i pedofil, svoje sklonosti nije mogao poricati nakon što je objavljen video na kojem s jednim mladićem izmjenjuje nježnosti, pa je učinio jedino što je mogao – napustio je službu. Ipak, objava videa i razrješenje perverznog Kačavende bile su tek okidač za sve užase koje je otkrio bivši član SPC-a, otac Serafim (Bojan Jovanović).

On tvrdi kako je sve informacije i spoznaje o pedofiliji, podvođenjima dječaka, pa čak i o jednom ubojstvu za koje smatra da su ga počinili pripadnici SPC-a, podijelio sa aktualnim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

“Blagoslovio je ubojice i pedofile”

“Predsjednik Vučić već ravno sedam godina jako dobro zna za sva zbivanja unutar SPC-a, no ne samo da nije učinio ništa, nego bi radi svog boljitka to bio spreman i zataškati. Dakle, još prije sedam godina predao sam Vučićevom čovjeku od povjerenja jedan stick sa svim dokazima o kriminalnim radnjama u našoj crkvi. No. Vučić nije učinio ništa”, doznajemo od bivšeg đakona.

Jovanović tvrdi da su pravoslavne vladike umjesto kritike, od Vučića dobili milijunsku nagradu. Vlada Srbije je, naime, usvojila odluku kojom se iz državnog proračuna 118.340.000 dinara, (oko milijun eura), dodjeljuje Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, iako je za SPC su u toj godini već dodijeljeno 2,3 milijuna eura. No, čini se kako ostanak na vlasti nema cijenu, pa je Vučić odvagao kako je sa SPC-om najbolje ostati u dobrim odnosima. Usluga za uslugu!

“Umjesto da je kaznio te pedofila i kriminalce, on ih je blagoslovio”, zaključuje Bojan Jovanović zbog čijih je dokaza u Londonu sa sedam optužnica pokrenut postupak protiv SPC-a.