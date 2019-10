(FOTO) ODLIČAN OTPOR NAŠIH DJEVOJAKA: Rukometašice Hrvatske odigrale remi sa Njemačkom

Autor: Mario Lacković

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je test utakmicu protiv reprezentacije Njemačke. Prva utakmica naših djevojaka u Areni Zagreb prošla je odlično. U pomlađenom sastavu odigrale su izjednačeno, 21:21.

Trener Nenad Šoštarić na raspolaganju je imao pomlađeni sastav, jer 11 igračica iz prošle utakmice protiv Njemica nije bilo u sastavu. Očekivano, Njemačka je od početka krenula diktirati tempo utakmice te je uvijek držala našu reprezentaciju na dva ili više pogodaka razlike. Čak ako je neka igračica prošla, na vratima je bila sjajna vratarka Dinah Eckerle. Također su naše djevojke dosta široko stajale u prvoj polovici poluvremena pa je bilo jako teško našoj vratarki Tei Pijević da uhvati koju obranu.

Međutim na poluvremenu su se naše djevojke konsolidirale. Vidjelo se da nisu još sto posto uigrane, ali su se vidjeli pomaci i u obrani i napadu. Međutim čvrsta 6-0 obrana radila je probleme našim djevojkama koje su teško dolazile do prilika. No u 50-oj minuti Hrvatska hvata priključak. Cure stižu na samo pogodak zaostatka 20:21. Imale su naše rukometašice i dva napada za izjednačenje, ali do njega tada na žalost nisu stigle. Minutu i 45 sekundi do kraja čudesna Tea Pijević je kupila novu priliku obranom sedmerca Alini Grijseels i pogurala djevojke do super senzacije. Četrdeset i pet sekundi do kraja Kristina Prkačin napokon odapinje projektil s devet metara i osigurava nam izjednačenje. Njemice do kraja ne uspijevaju zabiti i Hrvatska je sretna i zadovoljna obilježila svoj prvi nastup u Areni.

Po četiri pogotka zabile su Dora Kalaus i Ivana Dežić. Tri je u vrlo važnim trenucima dala bez promašaja Andrea Šimara. Junakinja dana ipak je Tea Pijević s 15 obrana, od toga su dva bili sedmerci. Kod Njemica najbolja Emily Bolk s pet pogodaka.