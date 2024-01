Pernar sprema iznenađenje Hrvatskoj: Znakovito odgovorio na pitanje tko ga financira

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar prije dosta godina punio je novinske stupce svojim nastupima i žestokim istupima u Saboru, aktivizmom i javnim sukobljavanjem s brojnim političarima, moćnicima, poduzetnicima, ali prvenstveno osebujnim stilom i nastupom.

U javnosti se našao u vrijeme deložacija ovršenih građana i osnovao stranku Živi zid koja je u jednom trenutku postala treća, skoro druga stranka u državi ispred SDP-a. Prvi put ga je javnost upoznala kad se kao golobradi mladić vezao lisicama u aktivističkom performansu u vrijeme vladavine Jadranke Kosor.

Od čišćenja brodova, putovanja, rada u turizmu, do iznajmljivanja stana i povratka u javni prostor nakon akcije u Zambiji, Pernar se polako sada vratio pod svjetla reflektora. Posljednjih tjedana mediji ga prate u stopu jer obilazi škole gdje razgovara s učenicima i kritizira zagrebačku vlast i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Kritika zelenih

Upravo je jakom kritikom Možema i krenuo u povratak na scenu, a njegova akcija u Zambiji gdje je i svjedočio bili su danima među glavnim vijestima u medijima.

Pisali smo o njegovoj mogućoj suradnji s Viliborom Sinčićem u narednom izbornom ciklusu i eventualnom zajedničkom izlasku na izbore za Europski parlament, no iz razgovora s njim saznali smo da ništa od toga zbog Sinčićevog odnosa prema njemu, dok on više-manje ne bi imao ništa protiv suradnje.

No, nisu europski izbori jedini u narednom izbornom ciklusu, već nas očekuju i oni za Hrvatski sabor i Pantovčak pa je lako moguće da Pernar uđe u borbu. Podsjećamo, nedavno je zaintrigirao javnost povezujući se s Domovinskim pokretom, no nema potvrde o tome.

Upućeni pak svjedoče da ono što je redatelj Dario Juričan bio za Milana Bandića, to je Pernar za Tomaševića i na tom valu će zajahati borbu za političke pozicije. Danas smo kontaktirali Ivana Pernara i on nam je potvrdio da izlazi na izbore.









Rekao je da izlazi i na Europske i parlamentarne izbore:

“U medijima i kod mojih političkih oponenata je velika panika jer ne mogu drugačije objasnit razinu bijesa koju je kod njih izazvala moja kampanja”, rekao je.

A s kime će na izbore? “Sam sigurno neću ići” rekao je Pernar za naš portal. Na koncu smo ga upitali i kako će financirati kampanju, no nismo dobili odgovori. Rekao nam je samo da ga zapratimo na njegovom TikTok profilu.









Politički analitičar i komentator Karlo Jurak smatra da postoje šanse da Pernar uspije u novom naletu u politički ring.

“Ima šanse, ali veće je pitanje s kime će se vezati, odnosno na čiju listu bi izašao. To dosta utječe i na to koliko bi nekome mogao donijeti glasova, a ako bi išao sâm utjecalo bi na to koliko bi kome uzeo. To je tu najvažnije pitanje jer on ima glasački potencijal (ne veliki, ali ga ima). Ako bi išao na listi stranke koja prelazi prag, donio bi joj neku dodatnu vrijednost u smislu glasova; ako bi išao sâm, to je priličan hazard jer nije sigurno da ima dovoljno kapaciteta da sâm negdje premaši prag”, smatra analitičar.

“Ne treba ipak ni precjenjivati njegovu elektabilnost. To što posjećuje škole i ‘vabi’ mladu populaciju, ne znači da će tamo i dobiti glasove”, rekao je analitičar.

Podsjećamo, Pernar je nakon političkog pada prošao svašta. “Na Obod sam se preselio, to je istina i živjet ću ovdje dok sam živ”, rekao je Pernar za Dubrovački dnevnik kad je otkrio da se tamo nalazi. Komentirao je i mogućnost zaposlenja u Domu zdravlja Dubrovnik, gdje bi radio kao medicinski tehničar. “Što se tiče posla u Domu zdravlja, razgovarao sam tamo s nekim tko je bio zadužen za to i nisam osjetio neki entuzijazam za tim da me zaposle. Imao sam osjećaj da im je svejedno hoće li zaposliti mene ili nekog drugog. Za takvog poslodavca ne želim raditi, navodi i objašnjava zašto.

“Ja sam emotivna osoba, bitna mi je dobra atmosfera, da su ljudi veseli, da se smiju, tamo u Domu zdravlja nisam stekao dojam da se radi o nekakvom mjestu gdje je zabavno raditi i gdje su pacijenti nasmijani. Netko će na to reći što si ja to umišljam, ali ipak sam čovjek koji je zabavljao i nasmijavao cijelu Hrvatsku, sjednice Sabora su se gledale dok sam ja tamo bio. Danas to više nije slučaj. Bitno mi je da je poslodavac zabavan tip, netko u čijem društvu želiš biti, netko poput Bobana Rajovića, a ne Krunoslava Capaka. Ekipa u Domu zdravlja više je u Capakovu stilu i zato sam odustao od te ideje”, rekao je tada Pernar.

Početkom 2022. godine je pak zainteresirao javnost objavama s broda gdje je plovio u društvu jedne gospođe. Na jedrilici je provodio vrijeme uz kapetanicu Lexi. Ta je dama inače blogerica preko čije se objave zapravo i saznalo da je Pernar s njom na brodu. Ipak, njihova je plovidba neslavno završila te je bivši saborski zastupnik bio izbačen s plovila.

Zatim, tik nakon izbijanja rata u Ukrajini, Pernar je na društvenim mrežama objavio da vježba na jahti u marini Betina na otoku Murteru, gdje upućeni tvrde da je došao na brodu kojeg održava i čisti.

Uzgajao kineske krastavce

Upravo je ta jahta bila jedna od onih za koje se pisalo kako su pod udarom sankcija ruskim oligarsima te je na koncu netragom nestala i podigla pravu buru.

Inače, Pernar se nakon odlaska iz politike nekoliko puta pojavljivao u lokalnim medijima pa je tako 2021. gostovao na jednoj zagrebačkoj televiziji gdje je komentirao komunikaciju političara i cenzuru na društvenim mrežama kao jedan od prvih političara kojima je uklonjen Facebook profil. Tada je emisiju o komunikaciji i društvenim mrežama započeo u svojem stilu, pričom o zubnim plombama i kako narodu ugrađuju loše zubne implantate. Dodao je i da uzgaja posebne, kineske krastavce.