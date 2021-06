‘DRAŽEN MENI PSUJE MATER, JA NJEMU DA JE IDIOT!’ Rađina emotivna ispovijest dan uoči nesreće

Autor: P. V.

Tog nesretnog dana svatko je na svoj način odao počast Draženu Petroviću, a jedan od onih čija se ne zaboravlja je od Dine Rađe koji je dosta emotivno progovorio o tom danu.

Način na koji se rastao od Dražena nije bio lijep, a veliki poticaj u ovoj objavio dobio je nakon što je pogledao sjajni serijal Last Dance (Posljednji ples).

Iako je to objava od prošle godine, jednako je jaka i pokazuje njegov istinski – karakter.

Posvađali se u Poljskoj

“Teško je napisati nešto o Draženu što već nije bilo napisano. Ipak nakon gledanja Last dance moran napravit usporedbu. Neću pričat o igračkim kvalitetama jer to u ovoj situaciji nije ni bitno. Samo glava. Sve šta je u Jordanovoj glavi to je bilo i u Draženovoj. Identično. Zato i je bija to šta je bija. Pobjednik iznad svega. Gubile su se utakmice tu i tamo, prvenstva i titule ali glava je bila ta koja nije dozvoljavala predaju i koja je gurala bez kompromisa naprid. Od njega je i moja glava naučila puno i kopirala nesvjesno. Ko je tada ima pojma o bilo čemu.”, napisao je na Facebooku.

“I sad za potvrdu svega jedna situacija koju malo ko zna. Zadnja utakmica Draženova protiv Slovenije u Poljskoj. Totalno nebitna jer smo igrali finale kvalifikacija, a prva tri idu na EP. Znači utakmica za ništa. Niko nije ni triba igrat. Međutim to za njega nije nikad bila opcija. I naravno da se pri kraju utakmice koju smo izgubili nas dva popičkarmo iz pizdarije. Ko kome nije doda, ko nije zagradija.”

“On meni mater, ja njemu i nema više tona. I onda sutradan taj nesritni put. Ranom zorom sidimo on, ja i Stojko za istin stolon i pijemo kavu. Kaže on Stojku da mi reće da san idiot a ja opet isto tako priko Stojka njemu. Nema veze šta igraš, vazno ili ne, uvik si mora bit na sto posto. Zato i je bija veliki vođa.”