De Vrgna i Gregoret stisli ministra zbog bizarnog ispada: ‘Ne znam kakvo je to pitanje’

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman našao se početkom mjeseca u središtu neugodne situacije. Na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu ministar je pozirao za grupnu fotografiju, dok je pored njega stajala njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock.

Došavši pored nje, Grlić Radman joj je pružio ruku i nagnuo se prema njoj, pokušavši ju poljubiti, što je izgledalo prilično bizarno i neprimjereno. Vidna neugoda ocrtavala se na ministričinu licu, dok se izmicala njegovom poljupcu. Kako je izgledao Grlić Radmanov gaf pogledajte u nastavku.





03.11.2023.

dr. sc. Gordan Grlić Radman,

ministar vanjskih i europskih poslova

Je li mu neugodno?

Grlić Radman sada je gostovao je u emisiji RTL-a Danas, a na samom kraju mu je voditelj Adrian De Vrgna postavio pitanje vezano za to. “Je li vam neugodno zbog onog pokušaja poljupca njemačke kolegice? Jeste li u međuvremenu počeli ljubiti muške kolege?”, upitao je voditelj, na što je ministar odgovorio: ‘Ne znam kakvo je to pitanje? Ja sam o tome već objasnio kako se to dogodilo’.

“Je li vam neugodno sada malo s odmakom? I zato što je uopće zbog toga došlo”, upitala je ponovno voditeljica Damira Gregoret. “Nije, zašto? To je bilo spontano, jer mi se svi viđamo kao kolege, kao da smo u nekom razredu. Mi se viđamo i pozdravljamo i to je jedan običaj”, kazao je ministar.









“Samo s kolegicama, a s kolegama?”, upitao je Adrian De Vrgna. “Pa svi se pozdravljaju srdačno”, odgovorio je ministar, na što je De Vrgna dobacio: ‘Aha, kao Juncker nekad’.

Protjerivanje diplomata

Podsjetimo i na to da je Grlić Radman prije nekoliko dana na presicu govorio o protjerivanju hrvatskog diplomata iz Srbije.

“Predvidjeli smo eskalaciju, ali ne i ovakav radikalan potez, to nije uobičajeno”, rekao je Grlić Radman o srpskom protjerivanju hrvatskog diplomata, prvog tajnika veleposlanstva Hrvatske u Srbiji Hrvoja Šnajdera.

“Odlučili smo da se savjetnik veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj proglasi personom non grata Hrvatske. Nota je uručena veleposlanici i u njoj se navodi da savjetnik mora napustiti teritorij RH”, rekao je. Kazao je i kako odbacuju osnove po kojima je protjeran hrvatski diplomat iz Srbije.

Optužbe za špijunažu

“Hrvatskom veleposlaniku nije dan razlog, rečeno je da nije nužno reći razlog. Mi ne znamo razloge odluke, tim više je to zabrinjavajuće”, kazao je. Na pitanje o napisima srpskih tabloida da je hrvatski diplomat protjeran pod optužbana za špijunažu rekao je: “Nisu ga protjerali mediji, nego ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Oni nisu izrazili razloge, oni su naši partjeri za komunikaciju, to je za nas relevantno. A ostale špekulacije, kako kome odgovara.”









“Ovo nismo očekivali, od Srbije smo očekivali pruženu ruku. Srbija je tako postupila, mi smo samo odgovorili recipročno”, rekao je. Je li savjetnik viša funkcija od prvog tajnika i znači li to da je Hrvatska uzvratila žešće Srbiji?

“To je stvar odabira, mi nismo očekivali da će neki diplomat biti protjeran. Mi smo uzvratili recipročno. Što smo ih trebali pitati tko će biti protjeran? Nismo se rukovodili ni diplomatskim zvanjem niti imenom”, rekao je.