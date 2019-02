Đapić neviđeno oblatio MOST i Petrova! ‘Trebali bi otići na predavanje kod Hasanbegovića’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski sabor u srijedu je sa 74 glasova ‘za’ i dva’ glasa protiv izmijenio Zakon o privatizaciji INA-e, piše Direktno.

Saborska oporba je uoči glasovanja izašla iz dvorane, a HDZ-ova većini su u sabornici kvorum osigurali Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku i Hrvoje Zekanović iz Hrasta.

Zekanović je požalio jer nije i on otišao te je poručio da je “znao da neće biti dovoljno ruku, izišao bi”. Zakon nebi bio donesen da je samo jedan od njih dvojice izašao s ostatkom oporbe jer je za donošenje zakon potreban kovrum od 76 prisutnih zastupnika.

Njihov je ostanak u sabornici izazvao broje reakcije, a za portal Direktno oglasio se Anto Đapić.

”Zanimljiva je situacija u kojoj su se sudionici rasprave oko Zakona o INA-i okomili na Hasanbegovića i Zekanovića, zato što su ostali u sabornici. Pitanje je što bi se dogodilo da su izašli van, zajedno s Davorom Bernardićem i Vesnom Pusić? Kvorum bi, najvjerojatnije za sat vremena ponovno bio osiguran, zakon izglasan, a oni upamćeni po tome što su zajedno s navedenima, a posebice s Mostom, napustili dvoranu. Tragikomično je da te besmislene rasprave o vjerodostojnosti stranaka i političara vode oni čije su stranke pa i oni sami odgovorni za poziciju INA-e danas, prebacujući odgovornost jedni na druge”, rekao je Đapić.

Đapić je upitan i da li se sjeća kada je započelo razbijanje INA-e. Objasnio je da je taj proces započeo još 2001. godine, kada je pokojni premijer Ivica Račan, zajedno s SDP-om i partnerima bio na vlasti, da bi se zatim nastavio u vrijeme vlade Ive Sanadera, a vrhunac slabljenja INA-e, prema njemu, “učinili su upravo Most i Božo Petrov koji su prije dvije godine zbog toga srušili vlastitu vladu i tadašnjeg potpredsjednika Tomislava Karamarka, a sve, navodno zbog ‘kvalitetnog briefinga’ o tome kako će arbitraža biti sigurno dobivena. Na taj su se način stavili u službu politike Zorana Milanovića u odnosu prema INA-MOL-u i Mađarskoj. Rezultat je poznat- nakon paradiranja Petrova i Mosta, arbitraža je izgubljena, milijarde kuna vise nad Hrvatskom kao Damoklov mač, a Petrov umjesto da se pokrije ušima i šuti, dijeli moralne lekcije. Trebao bi preuzeti odgovornost odgovornost i povući se iz političkog života! ”, rekao je.

Đapić je iskritizirao MOST.

”Most je napustio sabornicu i kod glasovanja o Vatikanskim ugovorima, jer nema jedinstven stav o tome u svome Klubu. Nadalje, ‘podvili su rep’ i kod glasovanja o Zakonu o udomiteljstvu, jer ni oko tog važnog pitanja nemaju dogovor”, rekao je.

”Iako imam primjedbe i na pojedine poteze Hasanbegovića i Zekanovića, smatram da su se u ovoj situaciji podnijeli odgovorno, ostali su na svojim dobro plaćenim radnim mjestima i glasovali po svojoj savjesti, odnosno, protiv svoje savjesti. No pokazali su da nisu marionete ljevice kao što je to Most, koji se gubi u pričama o mađaronima, a prije toga trebali bi otići kod dr. Hasanbegovića, povjesničara, na predavanje o toj temi!”, dodao je.

Izmjenama zakona o INA-i mijenja se članak 10., kojim je Hrvatska imala ekskluzivna prava vezana uz kontrolu nad promjenama u vlasništvu društva, mogućnost veta na određene odluke uprave te pravo prvokupa cjelokupne ili dijela imovine.