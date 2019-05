Danijela o svom odnosu s Grašom, a progovorila i o teškim trenutcima

Autor: Dnevno

Splitska pjevačica Danijela Martinović uskoro započinje svoju glazbenu turneju “Neopisivo”.

Prvi nastup na turneju ima sutra u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. A osim pomno odabranih novih glazbenih aranžmana Danijela će predstaviti i haljine inspirirane dobom Art Decoa, a koje su se šivale baš za tu priliku. Osim Pule Danijela će još održati koncerte u Dubrovniku, Zadru, Varaždinu i Zagrebu a sav prihod od istih Danijela će dati vladinoj zakladi ‘Hrvatska za djecu. Humanitarni rad je čini ispunjenom, a glazba joj je način života i najveća sreća.

Poznato je da je Danijela već gotovo 20 godina u vezi s kolegom pjevačem Petrom Grašom a o kojoj oboje ne vole puno pričati ni govoriti niti se javno eksponirati.

Petrovu podršku Danijela oduvijek ima i imat će je i ubuduće, a tako i sada kada priprema važnu turneju i svojevrsni mali karijerni zaokret. Pjesmama je nastojala dati neko novo ruho, one koje je jako veseli. Moje su pjesme dobile neko potpuno novi ruho. U ovoj se novoj glazbenoj priči nastojao pomiriti artistički pristup, a opet se pazilo da pjesme ne izgube svoj prepoznatljivi hitoidni prefiks. Neki aranžmani, pogotovo pjesama sporijeg ritma, vrlo su instrumentalno prozračni, dok se s pjesmama bržeg ritma nastojalo zadržati plesni karakter isprepleten vrhunskim instrumentalnim sadržajem iskusnih glazbenika. Novi aranžmani nas vode kroz sambu, tango, bossanovu, gypsy swing, flamenco, salsu do country bluegrassa, dotaknutih elemenata irske glazbe te pop glazbe. Dakle, bit će to revija različitih glazbenih haljina i kreacija ovih pjesama. Iznenađena sam reakcijom na promocijama, ni u snu se nisam nadala takvoj dobroj reakciji, što publike što struke. Za to je zaslužan producent Tomislav Modrić koji svira klavir. Nazvala sam ga i rekla što želim i dala mu potpuno otvorene ruke i rezultiralo je nečim izvanrednim. Raduje me to toliko, da vam ne mogu reći’, kaže Martinović u razgovoru za 100 posto.

Petar Grašo i ona jedan su od najtajnovitijih parova na estradi. Oboje jako uspješni i eksponirani, no intimno prilično zatvoreni i tajnoviti. ‘Odluku da svoju intimu čuvamo za sebe i svoje najbliže donijeli smo zajednički na samim počecima naše veze i po tom pitanju ništa se nije promijenilo’, priča Danijela o svom odnosu s Grašom.