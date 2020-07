BOSANSKI DIJAMANT U KLUBU 100! Ponovio uspjeh jednog Riječana od prije 90 godina

Autor: G.I.Š.

Edin Džeko ili kako mu vole tepati Bosanski dijamant sjaji punim sjajem u Romi. Edin je tako postao tek drugi strani igrač u Rominoj povijesti koji je došao da brojke od 100 golova.

Prvi kojem je to uspjelo bio je Rodolfo Volk rođen u Rijeci 1906., koji je imao veliku karijeru započetu u riječkoj Fiumani, a koja ga je odvela do kultnog statusa i legendi kluba a i službeno je izabran u ‘AS Roma Hall of Fame’.

U sezoni 1930/31 bio je najbolji strijelac Serie A, igrao je u karijeri za Fiorentinu, Pisu i Triestinu a Talijani su ga prozvali “bomber” koji je za Romu u 161 utakmici zabio 106 golova.

Volk… Čudo od napadača. Prvi bogomdani golgeter kojeg je ovaj klub imao – pričao je o njemu njegov nasljednik Pedro Manfredini.

Edinu Džeki koji je u Romi od 2015 trebalo je 5 godina i preko 200 utakmica kako bi dosegao brojku od 100 golova.