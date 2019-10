‘BALKANSKA UNIJA’ NA POMOLU! Susjedi se udružili: Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija pokreću svoju inačicu Schengena

Autor: Dnevno

U Novom Sadu održan je u četvrtak trilateralni sastanak čelnika Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, Aleksandra Vučića, Edija Rame i Zorana Zaeva, koji su tražili rješenje za uspostavu “malog Shengena” i bolje povezivanje ljudi i roba u tome dijelu Balkana.

Tri zemlje usvojile su na današnjem sastanku zajedničku deklaraciju kojom se zemlje regije pozivaju na provođenje četiri temeljne slobode Europske unije – slobodan protok roba, usluga, kapitala i ljudi, uz sugestiju da regija treba uzeti sudbinu u svoje ruke da poboljša život svojih građana, ne čekajući Europsku uniju.

“Cilj je da do konca 2021. postignemo uvjete da uz osobnu iskaznicu prijeđete sve naše granice”, poručio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić podsjetivši da još ne postoji mogućnost za tu vrstu putovanja u Albaniju, ali da će se i na tome raditi.

“Dokument koji će biti predstavljen temelji se na slobodi protoka kapitala, robe, usluga i ljudi, jer ljudi u našim zemljama zaslužuju bolji život i manju nezaposlenost”, rekao je Vučić novinarima na zajedničkoj konferenciji za medije i istaknuo da je riječ o ključnim slobodama, odnosno vrijednostima koje su međunarodno prihvaćene, a promiče ih Europska unija, prenijeli su Tanjug i Radio televizija Vojvodine (RTV).

Na idućem sastanku, koji će se održati 10. studenog u Ohridu, tri zemlje izaći će s konkretnijim mjerama, najavio je Vučić.





“Mislim da ćemo time povećati privlačenje stranih investicija za 20 posto. Ukupnim popravljanjem ekonomskog ambijenta, otvaranjem granica i uspostavom istih uvjeta, privući ćemo strane ulagače”, rekao je on.

Na pitanje novinara upućeno svim čelnicima o tome zašto na sastanku nema predstavnika Crne Gore, BiH i Kosova, Vučić je rekao da „ne postoji nikakav problem, odnosno da postoji volja da se, ako tri zemlje uspostave pravila i sustav, tome pridruže i ostali iz zapadnobalkanske šestorke, uz sve razlike koje postoje, prije svega po pitanju statusa Kosova.”

“To što se razlikujemo po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, što su ove dvije zemlje priznale njegovu neovisnost, to je druga stvar i to nema veze sa slobodnim protokom roba, ljudi usluga i kapitala. To je kod nas na Zapadnom Balkanu od ključnog značaja, zato i inzistiramo na ukidanju taksi”, istaknuo je Vučić.

Albanski premijer Edi Rama rekao je da je inicijativa inkluzivna te dodao da je jedina promjena u tome da nije bilo mentora iz Bruxellesa ili prijateljskih i partnerskih zemalja “da nas okupe.”

“Okupila nas je potreba da razvijamo ekonomsku suradnju, smanjimo nezaposlenost, borba protiv transnacionalnog kriminala i ilegalnih migracija te potreba da potaknemo i poboljšamo uvjete života svih građana. Da ubrzamo ritam i dinamiku razvoja i ispoštujemo četiri načela slobode, koja su u srcu Europe”, rekao je Rama.

Dodao je da otvorena pitanja koja postoje u samoj regiji ne bi trebala spriječiti strane da se “slože da se ne slažu oko nekih pitanja”, kao i da se dogovore oko onoga što se tiče svih građana.

Makedonski premijer Zoran Zaev ocijenio je kako današnji trojni sastanak pokazuje da politički odnosi u regiji “postaju jednostavniji” i da ova regija “više nije bure baruta.”

Ova regija postaje regija mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, 21. stoljeća, posvećena europskim integracijama i unapređenju života građana, rekao je Zaev dodavši kako „nikada nije bilo teško surađivati s partnerima iz EU“, ali je “krajnje vrijeme da zemlje (regije) nešto same urade, da se same dogovore.”

Tanjug i RTV prenose da su dosadašnja iskustva pokazala da kamioni s robom na graničnim prijelazima između zemalja regije čekaju duže od 20 sati.

Navode i ocjene ekonomista da bi uspostavom “malog Shengena” na Zapadnom Balkanu tvrtke iz cijele regije dobile veće regionalno, zajedničko tržište s gotovo 20 milijuna potrošača.

Inicijativu su pozdravile regionalne komore svih zemalja Zapadnog Balkana, koje okupljaju više od 350.000 tvrtki, navode mediji.