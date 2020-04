18. travnja 1934. predstavljen Citroën Traction Avant, jedan od najvažnijih automobila između dva svjetska rata

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Na današnji dan prije 86 godina u Parizu je predstavljen Citroën Traction Avant (fr. ‘prednji pogon’), jedan od najznačajnijih u automobilskoj povijesti, koji je francuskoj marki ‘zacementirao’ ugled avangardnosti i otvorio put razvoju modela Citroën DS…

Razvoj ovog avangardnog modela koštao je toliko da je, s kockarskim dugovima vlasnika doveo tvrtku do bankrota i preuzimanja od strane Michelina. André Citroën slomljena srca dobiva rak i odlazi u grob. No stvoreno remek-djelo, model Traction Avant, nastavio je živjeti i do 1957. je prodan čak u 759.123 primjerka.

Dvije najslavnije ‘inovacije’, prednji pogon i samonoseća karoserija, zapravo su već ranije ponuđene od drugih, no Citroën ih je prvi kombinirao u automobilu koji je i na kraju proizvodnje voznim svojstvima bio barem ravnopravan konkurenciji.

Najpoznatiji je 4-cilindarski 11CV s 1911 ccm, a u ponudi je bio i trolitreni šestak 15CV. Bazni 7CV s manjim motorom rađen je samo do rata, a planirani V8 22CV nikada nije ušao u serijsku proizvodnju. Svi su modeli imali hidraulične kočnice, Duesenbergov izum.

Prvi put u velikoserijskom automobilu Michelin je na modelu Traction Avant ponudio i svoj izum, radijalne gume, a i hidropneumatski ovjes, prije nego u slavnom DS-u (Žabi), probno je ugrađen na stražnje kotače modela 15H.