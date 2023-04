ZVONIMIR BOBAN O DINAMU I SPORNOM PENALU ZA HAJDUK! ‘Nije namjerni kazneni udarac, ali je kazneni udarac’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Zvonimir Boban sudjelovao je na panel raspravi na Pravnom fakultetu u Rijeci, pod nazivom “Suvremeni izazovi u nogometu”, nakon panela dao je izjavu za Dnevnik Nove TV, u kojoj se dotakao UEFA-e, Dinama, ali i spornog penala u Koprivnici.

“Nije slučajno da se ovo održava na Pravnom fakultetu, jer je poanta da se objasni pravni okvir na europskoj razini i neke vrijednosti koje se ne smiju izgubiti. Bez obzira na to kakva će biti odluka Europskog suda, recimo o Superligi. Do kuda seže sportsko pravo u odnosu na civilno pravo?”, zapitao se Boban pa objasnio što je to “Football board”, nova grupacija u UEFA-i, kojoj će on biti na čelu:

“Ja koordiniram to, ali im ne šefujem. To su briljantni ljudi i ja sam jako ponosan što sam ih uspio skupiti. To je bila moja ideja podržana od cijelog UEFA-inog menadžmenta i predsjednika.”, rekao je Zvone.





Čudne ideje

“Jako je to bitno, jer u ovom trenutku u nogometu imamo razne sulude i čudne ideje, gdje ga se želi amerikanizirati i gdje se razmišlja o efektivnom vremenu. Ljudi ne razmišljaju dublje što to znači i koja je posljedica. A to je marketing, biznis, više reklama. Isto tako, pet sati na stadionu. Ako u NBA košarkaška utakmica traje dva i pol ili tri sata, onda probajte zamisliti kako je biti u Finskoj, u zimkom periodu, četiri sata na nekom nogometnom stadionu”, govori Boban o problemima s kojima se suočava nogomet i nastavlja:

“Zatim žele autopas, odnosno da sam sebi možeš dodati ili da se lopta iz auta udara nogom, kao iz kornera. Sulude ideje. U ovom trenutku je potrebna jedna čišća verzija nogometa, odnosno trebamo zaštiti prirodu nogometne igre. To je bitno jer je lopta tamo bila prije zgrade”, govori Zvonimir i objašnjava:

“Cilj je odrediti na kakav će način izgledati UEFA-ina natjecanja i isto tako je cilj imati mišljenje o nogometnim pravilima te raznim drugim temama, razvoju igrača i razvoju nogometne taktike. Neće taj moj odbor sve promijeniti, ali UEFA neće ići protiv naših nogometnih odluka. Prvenstveni zadatak je zaštititi nogometnu igru”, objasnio je bivši kapetan Dinama i Vatrenih.

Penal u Koprivnici

“Stvar je u tome da je pravilo sad previše precizirano pa je suludo. Suci ne razumiju da, u pokušaju da zaštite sami sebe, zatvarajući pritom prirodu nogometa unutar pravila, uništavaju samu igru, ali i sebe. Jer nitko ništa ne shvaća. Oni kao navodno shvaćaju i to je ogroman problem. Jer sad je sve određeno, a ništa zapravo nije određeno. Što je to prirodni položaj ruke? Što to znači? Neka mi netko objasni”, razmišlja Zvone i nastavlja:









U igri kontakta? Što to znači da si napravio svoje tijelo većim? Kad ti ga ruke ionako čine većim. Kako može staviti jednu interpretativnu stvar, kao penal, u pravila? Kako to da ti se lopta od drugog dijela tijela odbije u ruku i da je ruka? Uglavnom, to su te neke stvari”, govori svoje mišljenje Boban pa se osvrnuo na penal u Koprivnici u polufinalu Kupa:

“Ono je kazneni udarac jer lopta ide u gol. Nije namjerni kazneni udarac, ali je kazneni udarac. To je nešto drugo, to je situacioni kazneni udarac koji sad ne postoji, ali treba postojati. Individualne greške ne treba smatrati kao pravilo. Sudac je čovjek koji nekad pogriješi, čovjek je. VAR je isto čovjek, pomoćni sudac s ekranom. Ali, treba reći kad se pogriješilo. Danas nitko ne želi priznati pogrešku. I onda ljudi više ništa nije jasno, kad se pogriješilo, a kada ne”, rekao je Zvone.

Vatreni i Dinamo









“Već što su tamo je fenomenalno. Ovo što su nam priredili u Katru je nevjerojatno. Ponosan sam što je moja generacije ovako nešto pokrenula, a što je Modrićeva na briljantan način tako dovršila. Ovo treće mjesto nas definira kao nogometni narod i na to sam jako ponosan. Sa svim respektom na sve druge aktivnosti koje volimo i poštujemo, ali mislim da smo malo nogometniji nego sve drugo”, rekao je Boban i osvrnuo se na situaciju u Dinamu:

“To su prirodbi procesi koji se moraju dogoditi i mislim da sve ide u dobrom smjeru”, zaključio je Zvonimir Boban.