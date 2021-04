ZVIJEZDI REALA SE ISPUNILA ŽELJA: Ovo je zazivao, sada ga muči veliki upitnik

Eden Hazard je 2019. godine zamijenio London Madridom u transferu teškom 100 milijuna eura. Nažalost po njega, ali i Real, karijera mu je potpuno stala nakon dolaska u Kraljevski klub. Zbog ozljeda i loše forme nije ispunio očekivanja Madriđana.

Kada je igrao u Chelseaju, u nekoliko navrata je isticao kako mu je želja igrati za Real, a kada mu se želja ispunila njegova je karijera krenula niz brdo.

U Realu je u svije sezone skupio svega 36 nastupa te postigao četiri pogotka.

Iako mu je želja bila da zaigra za Real, isticao je kako će Chelsea imati posebno mjesto u njegovom srcu. Ipak je tamo proveo sedam sezona, skupio 352 nastupa te postigao 110 golova u svim natjecanjima. Kada je odlazio, imao je posebnu želju, koja se sad i obistinila:

“Nadam se da će nas sudbina ždrijeba spojiti u Ligi prvaka već u narednoj sezoni, tako da ne moram dugo čekati na povratak na Stamford Bridge i ponovni susret s vama”, komentirao je Hazard nakon odlaska iz londonskog kluba.

— ESPN UK (@ESPNUK) April 15, 2021