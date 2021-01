ZVIJEZDAMA TREBA OBRANA: Durant, Harden i Irving dobili društvo

U nastavku NBA sezone u kojoj će se napadački oslanjati na Kevina Duranta, Jamesa Hardena i Kyrieja Irvinga, Brooklyn Netsi doveli su igrača koji bi im trebao pomoći u obrani.

Netsi su angažirali 30-godišnjeg Imana Shumperta, koji je u dresu momčadi iz Brookylna već bio odigravši 13 utakmica tijekom protekle sezone, a sada se vraća kao slobodni igrač.

U toj epizodi iz 2019./20., Shumpert je stigao u studenom ’19., a Netsi su ga otpustili mjesec dana nakon toga.

OFFICIAL 📝 The Nets have signed free-agent guard Iman Shumpert!

