ZVIJEZDA ŠOKIRALA OBJAVOM, STIGLA REAKCIJA: ‘Na lijekovima je, a išao je j… trenirati’

Autor: I.K.

Khamzat Chimaev, rođeni Rus koji se bori pod švedskom zastavom, šokirao je objavom da se više neće boriti u UFC-u. Obraćajući se svima koji ga prate na Instagramu, Chimaev je ondje na ruskom objavio da završava karijeru i zahvalio je svima koji su ga pratili i davali mu podršku na njegovu putu.









Što je do ovoga dovelo? Rođeni Rus koji se bori za Švedsku otkrio je da mu je tijelo dalo poruku da ne može dalje, a na tu poruku utjecala je borba s koronavirusom. Ta borba ostavila je trag, Chimaev se očito nije oporavio u dovoljnoj mjeri kako bi se mogao nastaviti boriti, zbog čega je stigla i njegova objava.

Nakon toga, došlo je i do reakcije koju je imao Dana White, prvi čovjek UFC-a.

Kako donosi stranica MMA Junkie, White razumije zbog čega je došlo do objave poznatog borca, ali ne vjeruje da je ovo njegov kraj u UFC-u.









Prvi čovjek UFC-a prenio je informaciju da je Chimaev primljen u bolnicu u Las Vegasu, a otkrio je i što je borac prošao.

‘Liječnici se brinu o njemu, stavili su ga na tretman prednizonom, a to je j… jaki steroid’, rekao je White u razgovoru za MMA Junkie.

‘Sada je na prednizonu, trebao bi se opuštati i dati samom sebi vremena za oporavak. No, on je išao j… trenirati, osjećao se pos…, reagirao je super emotivno i to objavio’, opisao je White što misli da se dogodilo.

Prvi čovjek UFC-a dodao je da će se Chimaev ponovno boriti, uvjeren da ovo nije njegov kraj jer previše voli sport kojim se bavi.