ZVIJEZDA ŠAHTARA PRETUKLA TURISTA PRED ŽENOM I DJECOM: ‘Bio sam u niskom startu, taj Rus je bio seljak. Opalio sam mu šamar’

Netrpeljivost između Ukrajinaca i Rusa prisutna je u svakoj pori, onoga što se može nazvati normalnim životom, a koliko daleko mogu ići jedni i drugi, saznalo se u slučaju pretučenog ruskog turista u Turskoj.

U veljači mediji u turskoj objavili su kako je došlo do tučnjave u jednom hotelu u regiji Antaliji, u kojoj je ruski turist zadobio ozljede glave, a počinitelj je bio nepoznat.

No napadač ukrajinskog Šahtara Danylo Sikan progovorio je o incidentu i javno priznao kako je on bio taj koji je pretukao Rusa, u intervjuu na Youtube kanalu.

Taj seljak Rus

Mladi 21-godišnjak, rodom je iz Žitomira, iz sjeverozapadne Ukrajine i osjetio se isprovociranim od strane ruskog gosta hotela u kojem su očito zajedno odsjeli.

“Dogodilo se to tijekom večeri. Šetao sam sa Romom Ternovom. Krenuli smo igrati bilijar. Taj tip je bio sa djecom i ženom. Kada je vidio da smo u trenerkama Šahtara i da smo iz Ukrajine odmah je uzviknuo; ‘Spartak šampion!’ Pravio sam se da ne čujem, ali bio sam bijesan. Osjetio sam da moram reagirati. Tada mi je Roma rekao da se smirim, kako ima djece u okolici’, pričao je za Youtube kanal Šahtara Sikan i nastavio:

