ZVIJEZDA NESUĐENOG SUPERLIGAŠA NAPADA EUROPSKE MOĆNIKE: ‘Manje od dva zla’

Ilkay Gundogan, njemački reprezentativac turskih korijena i jedan od glavnih aduta Manchester Cityja, podignuo je svoj glas u priči o Superligi i o novoj Ligi prvaka, koja će doživjeti promjene u sezoni 2024./25.

Te promjene dovest će do nastupa 36 klubova u Ligi prvaka, umjesto sadašnjih 32, a igrat će se po ligaškom sustavu na način da više neće biti skupina. Umjesto toga, momčadi će biti smještene u jedinstvenu ligu u kojoj će odigrati 10 utakmica, po pet kod kuće i u gostima.

Nakon toga, krenut će se u eliminacijski dio natjecanja, a među onima kojima nisu dobro sjele te promjene, Gundogan se protiv njih izjasnio na Twitteru.

Njemački reprezentativac u dresu Manchester Cityja istaknuo je da je priča o Superligi u prvom planu, a u njoj je sudjelovao i njegov klub koji se povukao iz projekta, kao i ostali engleski predstavnici. No, Gundogan želi da se govori i o elitnom Uefinom klupskom natjecanju.

‘Sa svim stvarima koje se događaju oko Superlige, možemo li reći koju i o novom formatu Lige prvaka?’, napisao je Gundogan.

‘Sve je više i više utakmica, zar nitko ne misli o nama igračima?’, dodao je Gundogan.

‘Nova Liga prvaka je samo manje zlo ako je usporedimo sa Superligom’, smatra igrač Manchester Cityja.

Gundogan je dodao kako bi njegov izbor bio da Liga prvaka ostane nepromijenjena.

‘Format Lige prvaka koji imamo funkcionira savršeno. Zbog toga je to i najpopularnije natjecanje na svijetu, za nas igrače i za navijače’, istaknuo je igrač Manchester Cityja.

With all the Super League stuff going on… can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League…

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021