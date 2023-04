ZVIJEZDA NAŠIH SUSJEDA ZAHVALILA VATRENOM NAKON GOLA: ‘Rekao mi je da zaslužujem više nego dosad’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U sinoćnjem susretu 28. kola Serie A Sassuolo i Torino kojeg vodi Ivan Jurić odigrali su 1:1. Za momčad hrvatskog trenEra zabio je Sanabria dok je domaćine u vodstvo doveo Pinamonti.

Nakon pogotka otrčao je u zagrljaj svom suigraču, brončanom vatrenom Martinu Erliću. Talijanu je ovo bio 5 gol sezone, a objasnio je zašto je baš proslavio s Erlićem:

“Mislio sam da je zaleđe, pa sam malo proslavio pogodak. Kada je potvrđeno, otišao sam do Martina jer me ohrabrivao uoči utakmice. Osjećao je da ću zabiti, poručivši mi da zaslužujem više no što sam dosad dobio. Činilo mi se ispravnim doći do njega i zagrliti ga” rekao je za DAZN.





Dobra sezona

Hrvatski reprezentativac Martin Erlić ostao je na klupi Sassuola u ogledu s Torinom, iako je inače standardni prvotimac te je ove sezone upisao 20 nastupa za “zeleno-crne” koji su 12. na ljestvici.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martin Erlic (@martin.erlic)









Erlić je u Sassuolo stigao u ljeto 2021., ali je prošlu sezonu proveo na posudbi u Spezi te ove sezone postao redovit u Sassuolu. Prošao je akademije Dinama i Rijeke, Parme te svog trenutnog kluba, a za vatrene je skupio 4 nastupa.

Bio je u Katru međutim nije odigrao nijedan susret na “brončanom” mundijalu.