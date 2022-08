ZVIJEZDA DINAMA IPAK NEĆE U ZATVOR: Osuđen je zbog skandala, ali je imao dosta sreće na suđenju

Nogometaš Dinama, Petar Bočkaj, nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te nepružanje pomoći unesrećenoj osobi.

Rješenje je to nakon prvostupanjskog postupka na Općinskom sudu u Osijeku. Suđenje Bočkaju došlo je kao posljedica demoliranja benzinske postaje u Osijeku u koju je 1. 3. 2019. godine s 1,86 promila alkohola u krvi uletio svojim Mercedesom AMG i pri tome teško ozlijedio djelatnicu benzinske Renatu Golik.

Dakako, tad nije bio nogometaš Dinama, vrijeme je to bilo kad je nosio dres Osijeka i bio njihova ponajveća zvijezda.





Žao mu je zbog svega, ali…

Bočkaj je iznio svoju obranu, pri čemu je iskazao žaljenje zbog navedenog događaja

“Iskreno mi je žao što se to dogodilo. Nisam to namjerno učinio i nije mi jasno kako se to dogodilo. Došao sam na benzinsku svojim autom, prijatelj je išao kupiti cigarete i auto mi je odjednom nakon nekog vremena nekontrolirano krenuo i ušao u prodajni prostor pumpe.”, izjavio je na sudu.

“Nisam stigao reagirati i spriječiti da se to dogodi. Kada sam vidio unesrećenu Renatu, rekao sam prijateljici Doris, koja je bila u autu, da se zamijeni sa mnom kako bih mogao izaći da pomognem Renati. Prvo sam probao gurnuti auto, ali nisam uspio, onda sam probao gurnuti pult, dok je Doris pokušavala izvesti auto. Nismo uspjeli. Renata je bila svjesna svega što se događa i zapomagala je. Vjerojatno joj je noga zapela”, rekao je Bočkaj, a izjave prenosi Jutarnji.

“Vidio sam da su neki pokušali pomoći, čuo sam da su pozvani Hitna i policija, nestalo je struje, počela je prskati voda… Izašao sam van krvavih ruku, jer je sve bilo puno stakla. Nakon toga je naišao moj poznanik Josip Barišić i odvezao me do stana, gdje sam se presvukao i onda sam se odlučio vratiti na benzinsku, jer nije bilo smisla da bježim, znao sam da sam htio pomoći. Takve su bile okolnosti. No, prije nego što sam se vratio na mjesto događaja, policija je već bila ispred zgrade i onda sam s njima otišao na benzinsku. Nakon što je sve prošlo poslao sam poruku Renati, vlastoručno joj napisao pismo i brinuo sam se za njezino zdravlje. Odahnuo sam kada sam čuo da je lakše ozlijeđena i da nije pretrpjela teže ozljede. Nakon toga s njom više nisam bio u kontaktu”, izjavio je nogometaš.

Kaže da se je loše osjećao zbog svega.

"U cijelosti prihvaćam moralnu i drugu odgovornost za ovaj događaj i sva sreća što u toj nesreći nitko nije ozlijeđen. Jako mi je žao i dan-danas ne znam kako se to i zašto dogodilo. Tada sam bio pod utjecajem alkohola, ali nakon toga više nisam konzumirao alkohol, niti sam počinio neki takav prekršaj (Bočkaj je, inače, nekoliko mjeseci poslije istim autom izletio s ceste u Reisnerovoj ulici u Osijeku, udarivši u malo drvo, ali tada nije bio pod utjecajem alkohola). Naravno, to ne umanjuje ništa od toga što se dogodilo", kazao je igrač Dinama.









Za navedenu nesreću platio odštetu osiguranju oko 90.000 kuna. Bočkajevi branitelji Filip Glavaš i Vedran Pajić, pak, tražili su oslobođenje od optužbe, no sudac Davor Vukušić ipak je osudio Bočkaja, ali na uvjetnu kaznu.

Dobra vijest za njega, može se i dalje baviti nogometom, ali ako ponovi nešto slično, prema Zakonu o sportu to mu ne bi više bilo moguće…