ZVIJEZDA BAYERNA NA PUTU KUĆI: Zbog samoubojstva bivše djevojke napustio Katar

Jerome Boateng, koji se u trenutku samoubojstva njegove bivše djevojke nalazio u Kataru gdje se njegov Bayern iz Münchena priprema za finale klupskog svjetskog prvenstva, danas je dogovorio s trenerom Flickom napuštanje ekipe kako bi se vratio u Njemačku.

“Jerome je došao u moju sobu i pitao me za dopuštenje da ode kući”‘, izvijestio je novinare Flick na posljednjoj konferenciji za tisak prije finala u četvrtak protiv meksičkog Monterrey Tigresa.

Boateng i Kasie Lenhardt prekinuli su prije desetak dana, a dnevnik Bild navodi da je manekenka pronađena mrtva u utorak u svom domu u Berlinu te kako se radi o samoubojstvu.

Podsjetimo, Boateng je prekinuo s manekenkom nakon što je rekao kako ga je ova ucjenjivala i prijetila mu okončanjem karijere, a kada se par razišao Kasie je napisala kako treba doći sebi ali da će se osvetiti.

