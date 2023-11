Zvezdaš Đoković otkrio uvjete pod kojim njegov sin može navijati za Partizan

Novak Đoković na kraju svoje karijere pažljivo bira samo odabrane, najveće turnire, i ima hrpu vremena za gledanje utakmica svoje Crvene zvezde, čiji je veliki navijač. Pa je neke iznenadilo kad je na košarkaškom derbiju njegov sin Stefan odabrao Partizan…

“Iskreno nadam se da to šalje dobru poruku”, rekao je Đoković.

Dao mu da bira

“Kako sam to kao otac mogao dopustiti? Nisam ja njemu ništa dopustio, niti sam to učinio da bih se nekom svidio, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi osjeća kao želi. To je bit svega.”

Postavio je neka pravila:

“Rekao sam mu da može navijati za Partizan, ali ako ga čujem da vrijeđa Zvezdine igrače, pogrdno pjeva protiv najvećeg rivala ili neke druge momčadi, tog trenutka završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama. On to zna i za sada to poštuje.”

“To je postala normala u navijanju, što je za mene strašno i neprihvatljivo. Uvijek sam za to da se navija za svoj klub, ali nikad protiv drugog uz vrijeđanje. Tako sam odgojen”, rekao je Novak i podsjetio da je kao dječak nastupao baš za Partizan.

“Odrastao sam igrajući za Teniski klub Partizan, puno trofeja sam osvojio s njim, ali sam navijao za Zvezdu. Tako sam, jednostavno, izabrao na početku svog života, ali to ne znači da mrzim Partizan ili da ću vrijeđati igrače, njihove obitelji, upravni odbor, stručni stožer i tako dalje.”, otkrio je.