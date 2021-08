ZVEREV SE OBRUŠIO NA TSITSIPASA! ‘Na wc-u priča s ocem’ OVAJ MU ODGOVORIO

Autor: G.I.Š.

Polufinala Masters turnira u Cincinnatiju donijela su prave provale strasti na terenu kada je u prvom meču Danil Medvedev poludio na organizatora kada se sudario s kamerom na terenu, a zatim je zaprijetio da će tužiti turnir.

Potom je u meču između Aleksandra Zvereva i Stefanosa Tsitsipasa viđen novi skandal u kojem je Nijemac optužio Grka za varanje pri odlasku na WC!

Naime, Zverev je u polufinalu pobijedio Cicipasa nakon tie-breaka u trećem odlučujućem setu, a detalj s kraja prvog seta pokazao je da je vruće.

Nijemac je osvojio taj set 6: 4, tako da je Cicipas odlučio otići na WC i predahnuti. Trajalo je više od osam minuta, a Zverevu je najviše razbjesnila činjenica da je Grk teren napustio s torbom.

Priča s ocem na WC-u

“Uzima sve svoje stvari i zove oca s mobitela iz WC -a. To se već dogodilo u Parizu i dogodit će se na svim turnirima na kojima igra”, bio je bijesan Zverev u razgovoru sa sucem.

Ovaj ga je uvjeravao kako je netko sigurno pored Cicipasa, ali Zverev u to nije želio vjerovati.

"On je u WC -u, nitko neće ići s njim u WC", rekao je Zverev navodeći moguće kršenje pravila, budući da igrači ne smiju komunicirati sa svojim trenerima, a navijači su izviždali Cicipasa po povratku na teren.









Mijenjao majicu

“Nisam učinio ništa glupo. To nije astrofizika. Otišao sam u svlačionicu presvući majicu. Mislim da ne bi bilo lijepo da sam skinuo kratke hlače pred svima na tribinama. Ja sam netko tko se znoji puno više od nekoga drugog. To je prihvatljivo pa funkcioniram “, objasnio je Cicipas, a prenosi” Firststop “.

“Neću prestati s tim jer mi je bolje kad izađem na teren da započnem novi set. Nekako sam uspio odigrati do kraja meča tako znojan, ali rekao sam mu da nije lijepo. Pravila ću pogledati kasnije. Trebalo bi dopustiti igračima da idu na toalet nakon svakog seta koliko ja znam. Pokušavamo igrati tenis, puno se znojimo, dajemo sve od sebe, a onda netko to ne cijeni dovoljno. Žalosno je to sve vidjeti “, zaključio je Cicipas.