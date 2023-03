ZVAO 13-GODIŠNJAKA K SEBI I ONDA ŠOKIRAO, A KAŽE DA NIJE PEDOFIL! ‘Se*s je za mene bio samo početak, mogao sam i u gore stvari’

Teška borba u kojoj prave pobjede nema, ona izvan terena, životna je sudbina jednog sportaša kojeg pamti i Hrvatska jer je prvi od svoja dva naslova prvaka svijeta slavio upravo protiv hrvatskih rukometaša, u finalu Svjetskog prvenstva 1995. kojem je domaćin bio Island.

U središtu priče koja je teška nalazi se Bruno Martini, nekadašnji francuski reprezentativni golman, koji je u rukometu bio aktivan i nakon završetka igranja, između ostalog, kao prvi čovjek ligaškog natjecanja u Francuskoj, no za njega je sve stalo nakon što je nedavno odjeknulo da je bio u neprimjerenom kontaktu s maloljetnikom, 13-godišnjakom, kojeg je pozvao k sebi nakon što su se spojili na internetu i potom mu se razotkrio, šokirajući dječaka.

Martini se potom našao pod teškom optužbom i išao je na sud, a na kraju tog postupka, u siječnju je osuđen samo uvjetnom zatvorskom kaznom na godinu dana. Posljedice koje su za njega ostale nakon onog što je napravio su ipak bile puno teže, a o tome se ovih dana otvorio u medijskom istupu u svojoj zemlji.





‘Nisam bio svjestan dobi dječaka’

“Nije sporno da je riječ o 13-godišnjem dječaku, ali ja to nisam znao, od toga sve počinje”, kazao je Martini u svojoj medijskoj priči u Francuskoj, a morao je objašnjavati i još nešto, optužbe da je razmjenjivao i kod sebe imao fotografije s osjetljivim sadržajem na kojima su maloljetnici.

“Policija je to istraživala dvije i pol godine. Došli su i u pretres mojeg doma pri kraju siječnja, bilo je to u Parizu, pretraživali su i dom moje bivše žene u kojem s kćeri živi u Heraultu, uzeli su računala, telefone, USB ‘stickove’… Nisu našli ništa”, dodao je Martini.

Branio se od najteže kvalifikacije

U javnom istupu, bivši dvostruki svjetski prvak branio se i od najteže optužbe koja mu je bila stavljena na teret, a tako je ostao obilježen i u javnosti.

“Ja nisam pedofil. To će zvučati kao opravdanje, ali to je istina”, tvrdi Martini, a dodao je i zbog čega je tražio izlaz u intimnim odnosima s drugima, što ga je dovelo i do kontakta s 13-godišnjim dječakom za kojeg je, kako kaže, bio uvjeren da je puno stariji.

Sve je počelo za vrijeme širenja pandemije koronavirusa. Martini se prisjetio da se tada povukao u sebe, a kaže da je tada mogao krenuti i u gorem smjeru nego su bili spolni odnosi, što je za njega bio svojevrsni ispušni ventil.

“Mogao sam potonuti u nasilje, alkohol ili drogu. Za mene je se*s bio početak, to nije bila završna postaja. Radio sam stvari koje meni nisu svojstvene. Iako sam heterose*sualan, ulazio sam u homose*sualne odnose”, kazao je.









‘Nisam tražio maloljetnike’

Nekadašnji francuski reprezentativni golman dodao je da nije išao za maloljetnicima, a kaže da je tako bilo i u situaciji s 13-godišnjakom koja je odjeknula.

“Da sam tražio maloljetnike, išao bih na TikTok, jedan policajac mi je objasnio da tako obično postupaju oni koji žele ‘namamiti’ maloljetne. Išao sam na Snapchat, tamo gdje ima više odraslih”, tvrdi Martini, dodajući i da je 13-godišnjak prvi kontaktirao njega, a ne obratno.

Otkriće o dobi dječaka kojeg je pozvao k sebi ga je šokiralo, kako tvrdi u svojem javnom istupu.









“Kada sam saznao da je to 13-godišnjak, a ne mlađa odrasla osoba, kao što sam mislio, ostao sam zapanjen. Nakon toga sam se osjećao i posramljeno, silno sam se sramio”, dodao je Martini.

Posljedice ostaju, njih se neće uspjeti riješiti, a toga je i svjestan.

“Sada idem prema pune 53 godine, a život mi je uništen. Tu nemam iluzija, u rehabilitaciju ne vjerujem, to ne postoji. Ako na internetu upišete moje ime, mislite li da će se prvo pojaviti – Bruno Martini, dvostruki svjetski prvak? Ne, bit će to ova priča”, kazao je.

“Ako jednog dana budem imao unuke, ako ih budem mogao vidjeti i ako me budu pitali što sam radio za života, odgovor će biti da sam se razotkrio pred 13-godišnjim dječakom. To je užasno”, dodao je bivši francuski rukometni golman o priči iz koje vjeruje da se više neće moći izvući i vratiti bilo kakav ugled, bez obzira na to što je kazna koju je dobio bila samo uvjetna.