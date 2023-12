Zubčić u igri za postolje: Hrvat drugi nakon teške situacije na stazi

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Odlične vijesti iz Alta Badije. Naime, Filip Zubčić na dobrom je putu da u Alta Badiji reprizira nedjeljno postolje…

Dakle, hrvatski skijaš je nakon prve vožnje ponovno najbliži nedodirljivom Marcu Odermattu i trenutačno drži drugo mjesto sa 87 stotinki zaostatka.

I nije to sve, jer je Zubčić konkurirao i za vodeću poziciju nakon prve vožnje, ali pogreška tik nakon drugog prolaznog vremena odnijela mu je između pola sekunde i sekundu.

Veleslalom je njegova disciplina

No, s obzirom na to kako ga je izbacilo iz idealne putanje, činilo se da će Zagrepčanin izgubiti puno više vremena, no odlično se izvukao, brzo ispravio pogrešku i sada “pikira” na novi Top 3 rezultat.

Dalje, treće mjesto sa 95 stotinki zaostatka drži Austrijanac Marco Schwarz, dok je stotinku sporiji od njega bio jučer trećeplasirani Žan Kranjec.

Od skijaša iz najjače skupine, prvu vožnju nisu uspjeli završiti Austrijanac Brennsteiner, Norvežanin Windingstad i Andorac Verdu.

Druga vožnja na rasporedu je u 13 sati.