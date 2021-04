ZORAN VULIĆ O MODRIĆU I PULIŠIĆU: ‘Chelsea je jednostavno iskoristio Lukinu neraspoloženost, ali…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zoran Vulić u svom nogometnom životu često je igrao protiv Reala. Ovaj nekadašnji sjajan nogometaš Hajduka, Nantesa i Mallorce, ali i trener Hajduka i brojnih momčadi za naš je portal “skenirao” polufinalni dvoboj Reala i Chelsea koji je završio 1-1.

Na njegovu molbu prvo nas je zamolio da malo pričamo o ambijentu u kojem se igrala utakmica:

“Ajde, nevrijeme i kiša su nebitni, ali što duže nogomet gledam bez publike, još sada ovu utakmicu i na ovome malom stadionu, kao da su igrači na treningu i prepremama, to doista uništava ugođaj velikog događaja. Što i jest ova utakmica, veliki događaj. Čini mi se da nogomet koji se pošto-poto igra sam sebi radi zamku, što ga duže gledam bez publike to nam je on nekako veći stranac, dalji je. Nije to – to!”

Odlično prvo poluvrijeme, u drugom – šah

To je bilo za uvod od Zorana Vulića:

“Prvo poluvrijeme je bilo odlično, drugo poluvrijeme taj nogomet se pretvorio u šah. Luka Modrić koji s Benzemom ove godine drži Real visoko nije bio raspoložen, kao da je bio umoran. Čim Luka ne igra svoje partiture cijela momčad pati. To se jako dobro vidjelo u ovoj utakmici. Ne, nije Luka odigrao ovu utakmicu loše. Ni slučajno. Ali, nije bio ni maestralan kako zna biti tijekom većine utakmica u sezoni.”

Nema prednosti i pritiska domaćeg terena

Pa, tko ima prednost nakon prve utakmice?

“Nitko, jasno je d atu nema domaćeg terena. Nema prednosti domaćeg terena. Ili, nema pritiska domaćeg terena. Rekao sam, sve izgleda kao na treningu. Ovo je samo, doslovce, prvo poluvrijeme. Nitko niti ne vodi, niti ne gubi. Real lako može dobiti u Londonu, pa igra se u ambijentu treninga, Chelsea kao domaćin ne postoji, kao što večeras Real kao domaćin nije postojao”.

Pulišić još uvijek napreduje

O Chelseaju i Pulišiću Zoran Vulić je rekao:









“Chelsea zna držati loptu. I to dugo, tako otupi agilnost Reala. A taj Pulišić je još uvijek mlad i zapanjujuće jest kod njega da još uvijek napreduje. Podsjeća me na ranu fazu mladog Hazarda. K tome, vidim da mu se i cijela momčad podredi, postao je pravi i istinski vođa na terenu. Još je naš, hahaha, mora nam biti drago. Odličan je. A u ovoj utakmici i Chelsea se postavio hrabro i mudro. Real koji je car u Ligi prvaka nije mu mogao ništa”.